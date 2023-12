Vous faites peut-être partie des milliers d'enfants qui ont passé des heures à imbriquer des Lego.

Ces Lego valent une petite fortune

Vous avez retrouvé des Lego de votre enfance encore dans leur emballage d'origine? Lucky you! Vous tenez peut-être dans vos mains un trésor! Pour le savoir, voici un petit tour d'horizon du prix que peuvent valoir ces précieuses petites briques.

Patrick Toggweiler Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Vous faites peut-être partie des milliers d'enfants qui ont passé des heures à imbriquer des Lego pour construire le dernier modèle de château fort ou de circuit de train. Ou peut-être êtes-vous un collectionneur invétéré de ces minifigurines. Mais comment savoir si un trésor se trouve à votre insu dans votre cave ou grenier? Autrement dit, comment calculer la valeur de collection d'un set Lego?

Le site web Brickeconomy.com répond à ces questions. Il rassemble les données relatives aux offres et aux prix d'achat de différents fournisseurs dans le monde entier et établit, sur la base des prix obtenus, une valeur estimée actuelle, mais aussi une valeur estimée potentielle à l'avenir.

Une chose ressort rapidement: les différences entre les sets neufs, dans leur emballage d'origine, et les sets déjà utilisés sont énormes. Voilà pourquoi les propriétaires de kits non ouverts peuvent nourrir de grands espoirs en termes de gains. Mais les autres ne sont pas en reste pour autant...

Pour vous faire une idée, on vous a concocté un petit classement des Lego les plus précieux.

Les 12 sets les plus chers que vous pouvez acheter

Dans cette catégorie se trouvent des sets Lego standard que vous, moi et votre beau-frère pouvons acheter en magasin. La condition dans cette catégorie est toutefois la suivante: les Lego doivent toujours être dans leur emballage d'origine et on ne doit pas avoir joué avec (ce qui est un peu triste, avouons-le). Mais il y a une chance que vous disposiez d'un tel set, même si vous n'êtes pas collectionneur (un cadeau de Noël non offert, non retourné, oublié).

1. 375-2 Lego Castle

Année: 1978

Valeur estimée: 8951 francs

2. 6399 Airport Shuttle

Année: 1990

Valeur estimée: 6050 francs

3. 7750 Steam Engine with Tender

Année: 1980

Valeur estimée: 5393 francs

4. 6075-2 Castle

Année: 1981

Valeur estimée: 5209 francs

Ce coffret est une réédition du 375-2 qui n'a été publié qu'aux Etats-Unis.

5. 926 Command Center

Année: 1979

Valeur estimée: 4958 francs

6. 1308 Fire Station

Année: 1957

Valeur estimée: 4546 francs

Intéressant ici: le véhicule d'intervention joint n'était pas encore un kit.

7. 7730 Electric Goods Train Set

Année: 1980

Valeur estimée: 4265 francs

8. 3443 Lego Mosaic

Année: 2000

Valeur estimée: 3848 francs

9. 10018 Darth Maul

Année: 2001

Valeur estimée: 3266 francs

10. 1306 VW Garage

Année: 1957

Valeur estimée: 3249 francs

11. 6086 Black Knight's Castle

Année: 1992

Valeur estimée: 3223 francs

12. 6990 Monorail Transport System

Année: 1987

Valeur estimée: 3170 francs

Les 12 kits d'occasion les plus chers

Retrouvons un peu de réalisme: voici des raretés qui pourraient tout à fait être en votre possession. La condition pour un prix maximum dans cette catégorie est la suivante: toutes les pièces ainsi que les instructions de montage et la boîte doivent être conservées. Si ce n'est pas le cas, le set perd radicalement de sa valeur. Exemple: si la minifigurine Bobba Fett manque au set 10031 Cloud City, le prix passe de plus de 3000 francs à moins de 500 francs. La fortune se cache dans les détails...

1. Mr. Gold

Année: 2013

Valeur estimée: 3784 francs

Le prix élevé de Mr. Gold s'explique par le fait que seules 5000 figurines ont été produites. Mr. Gold fait partie de la série 10 de la collection de minifigurines.

2. 10123 Cloud City

Année: 2003

Valeur estimée: 3294 francs

3. 810-4 Town Plan

Année: 1962

Valeur estimée: 2493 francs

Le Town Plan 810-4 est un kit qui n'a été vendu qu'en Grande-Bretagne, en Irlande et en Australie.

4. 4000012 Piper Airplane

Année: 2012

Valeur estimée: 2111 francs

5. 106 UNICEF Van

Année: 1985

Valeur estimée: 1913 francs

6. 4000014 The Legoland Train

Année: 2014

Valeur estimée: 1774 francs

7. 810-2 Town Plan

Année: 1961

Valeur estimée: 1594 francs

Ce plan de ville a été vendu dans douze pays d'Europe continentale, ce qui lui enlève une grande partie de sa valeur.

8. 698-2 1:87 12 Cars

Année: 1965

Valeur estimée: 1468 francs

9. 1308 Fire Station

Année: 1957

Valeur estimée: 1418 francs

10. 10179 Ultimate Collector's Millennium Falcon

Année: 2007

Valeur estimée: 1409 francs

En ce qui concerne le Millennium Falcon, il faut savoir que son prix d'origine s'élevait déjà à la coquette somme de 440 euros (420 francs actuels). La valeur a tout de même augmenté de manière impressionnante.

11. San Diego Comic-Con 2012 Bizarro

Année: 2012

Valeur estimée: 1370 francs

Cette minifigurine n'est pas si facile à obtenir. Elle a été offerte aux gagnants de la tombola du Comic-Con 2012.

12. 1310 Esso Filling Station

Année: 1956

Valeur estimée: 1323 francs

Les 9 kits les plus chers

Alors là, on atteint carrément des niveaux stratosphériques. Autant vous dire qu'un propriétaire lambda de Lego a très peu de chances de posséder un spécimen de cette catégorie.

En effet, les premières places sont occupées par des sets en édition spéciale et des figurines qui ont été distribués gratuitement uniquement lors d'événements spéciaux, par exemple aux participants de tombolas ou à des collaborateurs comme cadeau d'entreprise. En raison de leur faible nombre, les prix sont vraiment astronomiques.

Pourquoi seulement neuf sets précieux sont-ils présentés dans cette catégorie? Parce que le n° 10, Cloud City, le n° 11, le Van de l'UNICEF, et le n° 12, Mr. Gold, ont déjà été présentés.

Une chose est sûre: les visiteurs du Comic-Con 2013 qui ont gagné une minifigurine à la tombola Lego peuvent se frotter les mains.

1. 4000002 LOM 2011 Moulding

Année: 2011

Valeur estimée: 33 362 francs

Le set Lego le plus cher de tous est l'usine de pièces Lego au Mexique (Lego Operations Mexico), qui n'a pas l'air très spectaculaire. Il a été offert aux employés de l'usine en 2011 lors de son inauguration. Ce prix ne concerne toutefois qu'un kit de construction non ouvert. Utilisée, l'usine vaut encore près de 100 francs.

2. Tahu Mask New York Comic-Con 2014 VIP Event Exclusive

Année: 2014

Valeur estimée: 13 850 francs

Seuls 100 de ces masques, assez insignifiants, ont été offerts lors d'un événement VIP au Comic-Con 2014. Ceux qui ont jeté cet objet à la poubelle vont sans doute avoir du mal à s'en remettre.

3. San Diego Comic-Con 2013 Spider-Man

Année: 2013

Valeur estimée: 12 919 francs

Comme quoi, parfois, les prix de tombola peuvent servir à quelque chose. Il n'y a que 200 exemplaires de ces figurines Spiderman. Et celles qui sont encore dans le paquet valent plus de 12 000 francs.

4. 375-2 Castle

Année: 1978

Valeur estimée: 8951 francs

En tant que set le plus cher disponible dans le commerce, le «Château jaune» se classe en tête de liste des sets les plus précieux.

5. 4000031 Exclusive T-Rex

Année: 2018

Valeur estimée: 8518 francs

Coup de chance pour les Belges: seuls 500 exemplaires de cette édition spéciale T-Rex ont été produits. Cent d'entre eux ont été distribués dans des boutiques en Belgique. Les personnes qui ont eu le courage de ne pas ouvrir le coffret possèdent désormais un petit trésor.

6. Iron Man & Captain America 2012 Collectors Preview

Année: 2012

Valeur estimée: 7980 francs

Poursuivons avec les minifigurines. Ces deux-là ont été offertes en exclusivité à la New York Toy Fair 2012. Il n'existe que 125 sets de ces figurines. Ce qui les distingue? Leurs expressions faciales sérieuses et peu «legoesques».

7. San Diego Comic-Con 2013 Spider-Woman Minifigure

Année: 2013

Valeur estimée: 7698 francs

Environ 350 de ces figurines exclusives de Spider-Woman ont été gagnées lors de la tombola du Comic-Con 2013.

8. San Diego Comic-Con 2013 Black Suit Superman

Année: 2013

Valeur estimée: 7619 francs

C'est un secret de Polichinelle: si vous trouvez une figurine Lego au Comic-Con, gardez-la comme un trésor. Car c'est probablement ce qu'elle deviendra! Celle-ci aussi a été gagnée à la tombola, tout comme la dernière figurine de cette liste.

9. San Diego Comic-Con 2013 Green Arrow Minifigure

Année: 2013

Valeur estimée: 7614 francs

Deux cents de ces figurines ont été données lors du Comic-Con 2013. Si les premières d'entre elles ont été vendues en 2017 pour un peu plus de 100 francs, leur prix a explosé au cours des années suivantes. Début 2013, l'une des figurines a même changé de propriétaire pour plus de 12 000 francs.

Oui, ces prix de folie nous font tous rêver. Mais ne laissons pas l'appât du gain nous faire perdre de vue le but premier de ces petites briques et le plaisir que nous avions à y jouer quand nous étions enfants et même à l'âge adulte! Comme le rappelle Michi Strasser, qui organise régulièrement des événements Lego tels que la Brixpo ou le Brick-Basar du côté de Zurich:

«Les Lego sont aussi faits pour être construits, et non pour être rangés dans un carton à la cave» Michi Strasser

(Traduit et adapté par Nicolas Varin)

Les champions de Lego Masters en démonstration

Vidéo: watson

«Hogwarts Legacy» sur Switch