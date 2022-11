La cuisine moldue a une toute autre saveur dans des plats griffés Poudlard. Image: watson

Cuisiner dans des cocottes inspirées d'Harry Potter, c'est possible

C'est dans les vieux pots magiques qu'on fait les meilleures soupes commerciales. C'est ce qu'a bien compris Le Creuset, entreprise française spécialisée dans les ustensiles de cuisine, qui lance une collection dédiée au jeune sorcier.

Mais que peuvent bien avoir en commun une cocotte en fonte et le célèbre monde des sorciers, sorti tout droit de la fructueuse imagination de J. K. Rowling? Le marketing, pardi!

Le Creuset, maison française spécialisée dans les ustensiles de cuisine, a décidé de faire sort commun avec la gigantesque maison de production américaine Warner Bros. La collaboration, qui a éclos en 2021, a donné naissance à une collection limitée humblement baptisée «Harry Potter x Le Creuset».

Les symboles iconiques de Poudlard (l'école magique où étudient Harry, Ron et Hermione) s'étalent sur les bouilloires, marmites et autres mugs. L'idée de faire la popote dans un plat orné par la marque des ténèbres (la marque de Voldemort) vous séduit? Alors cette collection est faite pour vous. L'idée n'est pas nouvelle (Le Creuset avait déjà sorti une collection Star Wars en 2019), et le bon goût n'est pas toujours au rendez-vous.

Puisqu'on sait que tout le monde n'est pas aussi studieux que Hermione, on a classé le petit florilège de bibelots magiques du plus joli au plus «barjow». Attention, classement (totalement) subjectif!

Cocotte ronde Signature Harry Potter

On reconnaît la paire de lunettes rondes caractéristique de Harry. Sur le couvercle, le bouton en laiton doré en forme d’éclair fait référence à la cicatrice du Survivant. Mignon!

Plat à four rectangulaire Lord Voldemort

La marque des ténèbres se cache à l’intérieur du plat. De quoi concocter vos plus sombres recettes. Iconique.

Cocotte ronde Signature Quidditch

On apprécie le manche en forme de vif d'or, clin d'œil au sport aérien favori de Harry, le Quidditch. Décoiffant!

Repose-cuillère Reliques de la Mort

Ce repose-cuillère évoque les Reliques de la Mort. Le symbole est représenté par la Pierre de Résurrection, la Baguette de Sureau et la Cape d’Invisibilité. Mystérieux...mais encombrant.

Set de 4 Mugs Magiques

Si vos parents n'ont pas signé le formulaire vous permettant de visiter le village de Pré-au-Lard, ces quelques mugs (et un peu de Bièraubeurre, car c'est vendredi) sauront vous consoler. Les trois Balais, la Banque Gringotts, chez Ollivanders: buvez à la santé de votre lieu magique préféré.

Bouilloire Poudlard Express

La bouilloire rouge métallique est un clin d'oeil au train «Poudlard Express». Rendez-vous sur la plaque 9¾?

Cheminée à tourte Hedwig

La fidèle harfang des neiges est ici en céramique. Est-elle vraiment utile pour la cuisine moldue?

Assiettes à dessert aux couleurs des maisons

Les assiettes à dessert sont parées des couleurs symbolisant les quatre maisons respectives de Poudlard. Etes-vous plutôt chaussons à la citrouille griffés Gryffondor, ou tarte à l'ortie aux épices de Serpentard? L'idée est bonne, mais soyons honnêtes, les blasons sont plutôt grossièrement exécutés. Un peu décevant pour les aficionados...