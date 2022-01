Vidéo: watson

Copin comme cochon

«La raquette, c'est pour les gens qui n'ont aucune compétence»

Marie-Adèle Copin aime se plaindre. Aujourd'hui, elle tape sur les activités de montagne qu'on la force à faire... Alors qu'elle est restée au lit avec le Covid pendant ses vacances.

Pendant les Fêtes, Marie-Adèle est allée dans son chalet à la montagne. En traînant les pieds. Pourquoi? Parce que, qui dit montagne, dit activités de montagne. Peau de phoque, raquette, luge... Alors qu'elle préfère rester au coin du feu avec un thé ou, dès 11 heures du matin, avec un verre de rouge. Mais Marie-Adèle a eu de la chance: elle a chopé le Covid et a pu vivre sa best life enfermée dans sa chambre. Avec Netflix et un verre de rouge, évidemment.

