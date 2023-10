Cette star de la chanson se déshabille pour le Crazy Horse

La superstar de la K-pop et membre du groupe Blackpink Lisa a réalisé plusieurs peformances au Crazy Horse, et a publié les clichés jeudi sur Instagram.

La célèbre chanteuse de K-pop de 26 ans, suivie par quelque 98 millions d'abonnés sur Instagram, a tombé la robe au Crazy horse pour une série de performance hautes en couleurs dans la capitale parisienne. Le spectacle, auquel Jisoo, Rosé et Jennie ont assisté, est baptisé «Totally Crazy».

Lisa a revêtu divers costumes et enfilé la célèbre perruque pour joindre la troupe. Elle a également assuré quelques tableaux solo, tels que «but I am a Good Girl» et «Crisis ? What Crisis !?!», dans laquelle elle apparait comme un boss gérant une situation de crise.

«Une expérience si incroyable à @crazyhorseparis_official merci tout le monde pour avoir rendu cela possible. Appelez-moi dès que vous avez besoin de quelqu'un pour combler une place😉» Lisa, sur Instagram

Selon Elle,«en invitant la star de Blackpink à se produire sur scène, le Crazy Horse espère également attirer une nouvelle clientèle, plus jeune et toujours aussi féminine».

Sur les réseaux sociaux, de nombreux spectateurs ont salué la performance. Les fans de la chanteuse sud-coréenne qui n'ont pas assisté à la performance ont cependant dû patienter jusqu'à ce que Lisa publie des clichés officiels, l'établissement ne permettant pas que des photos des danseuses soient capturées en direct.

