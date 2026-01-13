L’acteur-chanteur-musicien-mannequin est aussi... conteur d'histoires érotiques. Image: watson / dr

Qui est Jamie Bower, le méchant qui fait fantasmer le web?

On l’a adoré, détesté, fantasmé, parfois tout à la fois: Jamie Campbell Bower est devenu le méchant le plus fascinant de Stranger Things. Mais sa vie dépasse largement Hawkins et les effets spéciaux. Du punk-rock à Harry Potter, de l'alcoolisme à la thérapie, en passant par les Alpes suisses... Portrait d'un méchant atypique et magnétique.

Ce n’est pas tous les jours qu’un homme vous fait peur, vous intrigue, vous glace le sang et vous titille le palpitant, tout à la fois, façon sex-symbol des abysses. Jamie Campbell Bower, c’est ça: l’acteur au regard translucide qui, en quelques apparitions dans Stranger Things, est devenu l’un des personnages les plus marquants de toute la saga Netflix.

Et maintenant que le dernier épisode est sorti il y a quelques jours, que Hawkins referme sa parenthèse surnaturelle, penchons-nous sur celui qui a incarné, à lui seul, tout le versant obscur de la série.

Vecna, Mr. Whatsit, 001, Henry: le méchant pluriel

Quand les frères Duffer annoncent la saison 4, il y a déjà un parfum d’exception autour du casting et des nouvelles têtes qui le rejoignent. Dans la liste, un nom attire les plus geeks: Jamie Campbell Bower. Les fans de Harry Potter, Twilight, The Mortal Instruments ou de cinéma musical savent déjà qu’il s’agit d’un caméléon, doté d’une présence magnétique.

Jamie rejoint l’aventure Stranger Things au moment où la série a la lourde tâche de se réinventer. Et il n'est pas là pour jouer les méchants basiques. L’acteur britannique s’infiltre dans les flashbacks, joue le gentil qui attend docilement son sort, devient Henry Creel, gamin sensible au destin tragique, se mue en 001, premier sujet d’un programme traumatisant, puis, enfin, déploie sa forme ultime, terrifiante et monstrueuse: Vecna.

La performance fascine. Au-delà des quelque 7 heures de maquillage et de pose des prothèses, le faisant débuter sa journée parfois vers 3 heures du matin afin de tourner les scènes avec les enfants en journée, son timbre trouble. Car en plus de son jeu d'acteur, Jamie use de sa voix, naturellement grave. Il la fait monter lorsqu’il parle aux enfants (dans la série comme dans la vraie vie pour «ne pas les effrayer», explique-t-il), et surtout, lui donne des accents d'outre-tombe lorsqu’il est Vecna.

Car la voix du monstre qui traumatise Hawkins dans les années 80, c’est la sienne, la vraie, sans effets spéciaux. C’est d'ailleurs cette faculté qui aurait convaincu les frères Duffer de lui faire signer ce rôle de méchant. Car de prime abord, les créateurs de la série ont des doutes: Jamie est «trop beau» pour jouer un monstre.



C’est justement ce paradoxe qui titille les fans: Vecna effraie, mais Jamie plaît. Beaucoup. Peut-être trop. Montages et fanfics à l’appui, les internets érotisent celui qui recouvre Hawkins d’un voile de cauchemar. On apprécie la diction, la posture de prédateur, ce visage à la fois angélique et venimeux. Jamie devient le méchant par lequel on rêve, sur les réseaux, de se faire kidnapper.



L’acteur devient l’ossature dramatique de la série. Quand, le 1er janvier, le dernier épisode de la dernière saison tombe enfin, les fans pleurent deux choses: la fin de la série… et l’adieu à Jamie, alias Vecna/Henry Creel/Mr. Whatsit/001.

Mais que les fans se rassurent: si le besoin d’entendre la voix rauque de Jamie se fait trop pressant, il est possible de l’écouter sur l’app Quinn. Qu’est-ce donc? Une app de… lectures érotiques.



@tryquinn Here’s your official sneak preview of The Trials: Winter Solstice — Episode Two. P.S. Enjoy the peek behind the curtains… ♬ original sound - Quinn

L'acteur de 37 ans y prête sa voix, son timbre, son souffle, dans des histoires qu’on écoute en rougissant, écouteurs profondément vissés dans les oreilles.

Un jeune londonien au destin fantastique

Avant de nous faire frémir de peur, ou tout court, Jamie naît à Londres, le 22 novembre 1988. Enfant blond pâle, élevé entre un père employé chez Gibson Guitars et une mère gestionnaire de musique, il grandit dans un foyer où la créativité se transmet dès le biberon. Il fréquente la National Youth Music Theatre et, très vite, embrasse la scène comme si elle lui appartenait déjà.



Ses débuts se font au cinéma, dans un registre sanguinolent: 2007, Sweeney Todd: le diabolique barbier de Fleet Street de Tim Burton, aux côtés de Johnny Depp. C’est un rôle modeste, mais chez Burton, même les premiers pas ont des airs de destin. Jamie y chante, charme les spectateurs comme ses pairs, et commence à attirer les regards.

Le jeune Jamie donnant la réplique à Johnny Depp. Image: dr

Très vite, les studios repèrent eux aussi cette gueule féline au magnétisme presque surnaturel. S’enchaînent les univers cultes, avec Harry Potter et les Reliques de la Mort, où il joue Gellert Grindelwald jeune, Twilight, avec le Volturi Caius, The Mortal Instruments: City of Bones, où il incarne Jace Wayland, tour à tour ardent, vulnérable et déchiré, ou encore Les Animaux fantastiques, dans lequel son Grindelwald spectral revient hanter les fans.

Fuir les ténèbres au sens propre et figuré

Mais à force de jouer les princes des ténèbres, l’acteur s'épuise. Pendant la MegaCon, début 2025, il confie que même s'il ne craint pas d'être cantonné aux rôles de méchant, il prévoit néanmoins de mettre ce pan de sa carrière de côté. Il raconte que le sujet a même été évoqué avec son psy. «Je lui ai répondu: "Franchement, je ne pense pas que je vais rejouer un méchant de sitôt [...].»

«It fucks me up» Qu’on peut traduire par «ça me fout en l’air».

Vivre si longtemps dans la «dark side of the Moon», même fictive, laisse des traces. Dans la vraie vie, les ténèbres, il les connaît aussi. Jamie est sobre depuis plusieurs années. Il dit avoir traversé addictions et démons, et utilisé l’alcool pour vaincre son anxiété. Aujourd’hui, il parle sans filtre des substances, de la descente, de l’épuisement, et de cette renaissance lente, disciplinée, qui lui permet d’être reconnaissant de ce que la vie a à offrir.

«Vous comprenez qu'en vous exprimant avec fragilité, non seulement le regard des autres sur vous ne se dégrade pas, mais il s'améliore, et leur conscience s'en trouve également grandie. J'avais perdu le lien avec ma voix, avec la beauté, avec la spiritualité.»

Dans une industrie qui planque ses failles sous le tapis rouge, le Britannique, qui vit désormais à Los Angeles, assume les siennes au grand jour. De quoi lui valoir les félicitations de nombreuses organisations de santé mentale.

Le musicien et le mannequin

Se contenter d’être un acteur de talent, qui susurre des histoires érotiques à ses heures perdues? Non merci. Pendant des années, il mène Counterfeit, un groupe rock à l’énergie brute, dans lequel joue également Samuel, son petit frère.



Il puise son inspiration dans la musique de Placebo, Oasis, Blur, Deftones ou encore Marylin Manson. Un univers musical punk, où l’artiste extériorise sa colère et qui fait office de thérapie. En 2019 justement, le groupe sort le titre It Gets Better, où Jamie parle de ce chemin. Le groupe s’approprie aussi volontiers certains titres d’autres artistes, comme Bohemian Rhapsody de Queen. Même dans la musique, Jamie insuffle ses qualités d’acteur, rendant la moindre performance scénique vivante et habitée.

En 2020, le groupe se sépare. Place désormais aux projets solo. Il cite parmi ses influences The Cure, mais aussi des artistes black metal, qu’il écoute particulièrement lorsqu’il se prépare pour le rôle de Vecna.

Le Britannique, qui joue aussi de plusieurs instruments, comme la guitare et la batterie, ou encore le violon qu'il a appris gamin, publie aujourd’hui ses propres titres, teintés d’une élégance et d’une noirceur assumée.



Mais le touche-à-tout ne s’arrête toujours pas là. Si jamais quelqu’un doutait du fait que Jamie est photogénique, la mode est là pour le rappeler. Burberry, Dolce & Gabbana, Dior, Fendi, Saint Laurent, Hugo Boss… Ses différentes facettes lui permettent de séduire de nombreuses maisons de luxe, qui s’arrachent sa douceur de prince gothique, faisant s’entrechoquer les esthétiques comme dans ses rôles.

Avec sa silhouette longiligne, son profil de statue grecque aux traits atypiques et hypnotiques, et sa manière d’habiter l’espace comme le moindre vêtement, il pose et défile à la Fashion Week avec son propre style.

Des fiançailles avec la copine de Harry Potter

Jamie vit plusieurs vies sentimentales, et sa première grande relation commence en marge de la saga Harry Potter. Il est fiancé à Bonnie Wright, la Ginny Weasley du grand écran. Le couple fascine les fans au début des années 2010. Cependant, l’histoire ne dure pas et en 2012, le couple se sépare sans s’être passé la bague au doigt.

Peu après, encore sur un plateau de cinéma (cette fois sur celui de The Mortal Instruments), Jamie tombe amoureux de sa partenaire à l’écran, Lily Collins. Une relation on et off, qui s’étale de 2012 à 2018, avant que les deux acteurs ne se disent définitivement au revoir.



Depuis début 2025, Jamie est en couple avec la créatrice de contenu américaine Elena Taber.

Elena Taber et Jamie Campbell Bower, en 2025. Image: instagram

Et maintenant?

La page Stranger Things est tournée. Vecna se dissout, ou pas, dans la mythologie Netflix. Que reste-t-il? Un acteur qui a prouvé qu’il pouvait jouer la douceur et l’atrocité en même temps. Il projette plus de musique, tandis que d’autres projets au cinéma se profilent. Jamie Campbell Bower, le sexy villain qu’on a idolâtré, n’a plus besoin d’être méchant pour captiver.



Pour l’heure, l’artiste aux multiples talents profite… des montagnes en Suisse.

Au caméscope, à l'ancienne. capture d'écran

Jamie et son snowboard violet. capture d'écran

Dans une série de stories publiées ce mardi 13 janvier par sa compagne Elena Taber, on découvre que l’acteur-chanteur-musicien-mannequin-érotico-conteur est aussi snowboarder. Un break bienvenu après deux saisons passées à faire surchauffer les réseaux sociaux et terroriser Hawkins.