Un caca de 8 mètres et deux autres belles histoires sur les excréments

Je clos mon histoire de caca de Viking hors de prix sur une note tristounette. En 2003, The Guardian a rapporté que lors d'une visite d'un groupe scolaire au musée, l’excrément est tombé au sol et s’est fracturé en trois parties. Une équipe du York’s Archaeological Resource Centre s'est lancée dans une opération de restauration.

Lors d'une expertise, il a été estimé à 39 000 dollars (environ 38 000 francs). Et c'est une sacrée crotte. L'étron mesure 20 cm de long pour 5 cm d’épaisseur. Selon les experts, ce Viking était un mangeur de viande et de pain. Il est également probable que ce jour-là, il ait exagéré sur les fibres.

En 1972, des hommes de chantier qui travaillaient à la construction d’une agence bancaire à York, une ville en Angleterre, sont tombés sur un truc qui ressemblait à un gros caillou. C'était pas un gros caillou, c'était un gros caca de Viking fossilisé. Il a été daté de la période du Royaume viking d’York ayant existé entre 866 et 954 et il est exposé au Jorvik Viking Centre de York.

L'artiste a voulu se moquer des records du monde qu'on trouve dans le Guinness Book. Internet, qui n'en était qu'à ses balbutiements, a mordu à l'hameçon. Donc si un jour, on vous parle de cette belle histoire, vous pourrez briller en société et étaler votre culture comme de la confiture en expliquant que c'est tout simplement impossible, car le gros intestin ne fait qu'environ 1,5 mètre de long. CQFD.

Mais cet étron de huit mètres est une fake news. La faute à l'artiste new-yorkaise Michelle Hines qui a créé en 1995 une installation intitulée «Within the Contest of No Contest», une série de faux records du monde. Michelle Hines a même écrit une histoire qui semble tout à fait légitime:

