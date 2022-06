9 WC où faire caca au moins une fois dans sa vie (et l'un d'eux se trouve à Leysin)

Pouvoir se soulager quand on le souhaite, c'est bien. Pouvoir se soulager dans un endroit exceptionnel, c'est mieux!

Les toilettes, en général, c'est pas foufou. On est enfermé entre 3 murs et une porte et parfois, ce ne sont même pas des murs, ce sont des parois ouvertes en haut en bas (l'angoisse). Sachez chers watsoniens qu'il existe des toilettes où se soulager avec un véritable spectacle pour les yeux. Dans cette sélection (absolument pas exhaustive) il y a même une cabine de toilettes sèches éphémère à Leysin.

Le Boom Boom Room à New York

Quoi de mieux que de se soulager dans la ville qui ne dort jamais? Au bar/club Boom Boom Room, au 18e étage du Standard Hotel, on peut profiter de la vue de New York tout en étant assis sur le trône. Pour la petite histoire, les vitres ne sont pas teintées. Si bien que, la journée, les passants autant que les personnes sur les toilettes peuvent se faire coucou. Sympa, non?

imgur

La cabine de Leysin

Et si vous alliez marcher en montagne cet été? Et si, par la même occasion, vous alliez bénir les lieux? La fondation environnementale suisse Summit Foundation a installé des toilettes sèches à Leysin dotées de fenêtres. Pendant que vous ferez votre petit business (on ne veut pas savoir quoi exactement), vous profiterez du site de Prafandaz, de la vue sur les Dents du Midi et sur Villars. L'objectif est de sensibiliser les amateurs de rando et de VTT à l’impact des excréments humains en montagne. Vous avez jusqu'au 11 juillet pour en profiter. La cabine sera ensuite déplacée à Champéry.

Poo with a view

1 / 10 Les toilettes sèches de Leysin... with a view source: ©adripherie

Mont Whitney Throne, aux Etats-Unis

Restons dans la nature avec les toilettes du Mont Whitney, en Californie. Pas besoin de passer son temps à lire ou à jouer sur votre smartphone, profitez simplement de la vue spectaculaire depuis ces toilettes au sommet.

Image: boredpanda

The Shard, à Londres

Ce trône situé dans la tour The Shard est idéal pour un caca en hauteur. Depuis ces toilettes, on peut observer tous les gratte-ciel de Londres: la Râpe à fromage, le Cornichon et le 20 Fenchurch Street, qui abrite le plus haut jardin public de Londres. Contrairement aux toilettes du Boom Boom Roum, vous avez peu de chance de voir qui que ce soit et de vous faire voir.

Les Maldives

Les Maldives sont paradisiaques. Même les toilettes font rêver. Mais attention, on ne sait pas comment cette photo a été prise...

Viangchan, Laos

Situées quelque part au fin fond de Viangchan, au Laos, ces toilettes n'ont rien à envier à celles des Maldives. C'est vraiment un endroit unique pour se soulager... de ses pensées, bien sûr.

Casablanca, Maroc

Ces toilettes ont l'air de sortir d'un magazine de décoration. Elles se trouvent dans un restaurant appelé Le Cabestan. L'avantage par rapport aux autres WC de cette sélection, c'est qu'il y a un siège si, par hasard, vous vouliez inviter un ami à vous regarder débriefer le dîner. En y réfléchissant bien, peut-être que la chaise est là pour que vous puissiez profiter de la vue après... ou avant.

Hipopo Papa Cafe, Japon

Jusqu'à présent, la plupart des toilettes de cette sélection offraient des vues en hauteur. Celle-ci, par contre, est sous-marine et vous aidera à changer le poisson d'eau grâce aux sons apaisants de l'océan. En fait, ce n'est pas l'océan, c'est un aquarium où de vraies créatures marines peuvent vous regarder. Ne vous moquez pas, ces toilettes ont coûté environ 200 000 francs pour être installées.

imgur

Le désert Siloli,Bolivie

Ici, oubliez l'initimité. Ces «toilettes» en plein air sont situées au cœur aride du désert de Siloli, en Bolivie. L'Avantage, c'est qu'il n'y a jamais de queue.

lonelyplanet

Il existe bien d'autres toilettes d'exception dans le monde. N'hésitez pas à partager vos bons plans dans les commentaires!

