Top Chef est de retour et il y a beaucoup de nouveautés

La fameuse boîte noire devient, cette année, la boîte blanche. Pour rappel, les candidats accompagnés d'un chef devaient découvrir un plat dans l'obscurité la plus totale à l'aide du toucher, du goût et de l'odorat. Objectif: reproduire le met le plus fidèlement possible.

La chaine promet également des candidats venus de tous les horizons. On y découvrira notamment deux frères dont la cuisine n'a rien en commun, ou encore un jeune homme cuisinier le jour et rappeur la nuit qui «ne râpe pas que des carottes», dit-il visiblement très fier. On a d'ailleurs hâte d'entendre et de réentendre tous ces jeux de mots pourris qui font le charme de Top Chef.

«Titanic» ressort en salle: pourquoi vous devriez retourner le voir

Pour son 25e anniversaire, le cultissime Titanic ressort dans les salles le 8 février 2023 avec une mouture remis au goût du jour par les technologies testées sur Avatar. Retour sur ce monstre insubmersible du cinéma.

Le 7 janvier 1998 sortait sur les écrans romands le film Titanic. Pour ceux qui n'étaient pas là, cela signifiait des files d'attente alors que les séances étaient complètes et des chaises rajoutées dans les couloirs de la salle pour que tout le monde puisse le voir. Le film est resté à l'affiche jusqu'à l'automne suivant, engrangeant 2,2 milliards de dollars de recettes. Pendant ce temps, des posters de Leonardo DiCaprio remplissaient toutes les chambres d'adolescentes et My Heart Will Go On de Céline Dion faisait grésiller toutes les radios. Le film sera récompensé aux Oscars par 11 statuettes (tout comme le Ben-Hur de 1959 et Le Seigneur des anneaux: Le Retour du roi en 2003), faisant de James Cameron le roi du monde qui réitéra l'exploit du film le plus rentable par trois fois: en 2009 avec Avatar et en 2022 avec Avatar: La voie de l'eau.