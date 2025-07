Vidéo: watson

Sa vidéo est partout, mais qui est-il?

Rayyan Arkan Dhika, un gamin de 11 ans originaire d’Indonésie, est devenu viral grâce à une danse hypnotique sur une barque lors d’un festival traditionnel. Surnommé «Aura Farmer», on vous explique comment il a conquis les réseaux sociaux.

Vous l’avez peut-être croisé sur Instagram ou TikTok: il a 11 ans, des lunettes noires, un costume traditionnel indonésien… et il fait une danse qui est devenue culte sur une barque.

Rayyan Arkan Dhika, aka le «Aura Farmer», a pris les internautes de court lors de la fête du Pacu Jalur en Indonésie. Il faut dire qu’avec ses gestes lents, confiants et stylés, il a conquis le monde. Mais qui est-il? On vous explique.

Rayyan, 11 ans, est originaire de Kuantan Singingi. Il a été propulsé «Togak Luan», c’est-à-dire le danseur officiel de la proue, à seulement 9 ans, et est devenu malgré lui la mascotte du Pacu Jalur, une course ancestrale du 17ᵉ siècle. L’effet fut immédiat: en quelques jours, ses danses ont accumulé des millions de vues et ont fait un buzz phénoménal.

Mais le buzz n’était pas calculé, selon le danseur. Sur BBC Indonésie, il confie:

«J’ai inventé la danse moi-même. C’était complètement spontané» Rayyan

L’«Aura Farming» c’est quoi?

Les Gen Z et les fans d’animes l’avaient déjà popularisé en 2024: l’«Aura Farming», ce sont ces gestes répétés, stoïques et stylés qui font littéralement exploser l’algorithme. «Aura» pour le charisme naturel, et «Farming», un mot emprunté au langage des jeux vidéo: le concept désigne le fait de répéter une action pour en maximiser l’effet.

Et Rayyan en est l’incarnation parfaite: debout sur sa barque, posture imperturbable, gestes minimalistes et lunettes noires. Il n’en fallait pas plus pour que ses images deviennent virales.

L’Indonésie était l’invitée d’honneur du défilé du 14 juillet 2025 à Paris. Ceci a renforcé la visibilité du pays en France. Et devinez quoi? Rayyan aussi a surfé sur la vague. Des internautes français ont partagé sa performance comme symbole d’une «Indonésie multiple et moderne». L’élan populaire a transformé ce jeune ambassadeur culturel en véritable coqueluche de l’événement, démontrant peut-être qu’une danse sur une barque vaut tous les discours diplomatiques.

Le phénomène continue de faire des vagues, car le rappeur américain Melly Mike, dont le morceau Young Black and Rich a servi de bande-son à plusieurs vidéos virales du jeune talent, a annoncé qu’il se rendra en Indonésie pour assister au festival Pacu Jalur à Riau. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il remercie les Indonésiens et promet de jouer son tube en live sur place.

«Ce festival a boosté ma chanson dans le monde entier, maintenant c’est à moi de rendre hommage» Melly Mike

La boucle est bouclée. Rayyan a, en quelques pas de danse, relié traditions locales, culture internet et soft power international. La suite? Difficile à prédire. Mais une chose est sûre, il a déjà embarqué le monde avec lui.

