Vite! Cliquez ici pour 27 photos d'animaux drôles

Les 29 animaux les plus drôles de la semaine

Avant que vous puissiez regarder les superbes photos d'animaux que l'on vous a sélectionnées cette semaine, nous aimerions revenir sur une news trop chou de la semaine passée: un très rare rhinocéros de Sumatra est né en Indonésie. Cette espèce a presque disparu; on estime qu’il en reste moins de 80 individus.

Cute News, everybody!

Plus de «Divertissement»

Balmain lance «les chaussures les plus laides du monde»

Cette arme détruit des tanks et le cerveau des tireurs ukrainiens

Les plus lus

JLo est de retour

Près de 10 après son dernier album, Jennifer Lopez a fait deux grosses annonces: un nouvel album et un nouveau film «immersif».

Tremblement de terre sur la planète musicalo-people: JLo revient. Elle fera son come-back en musique avec un opus intitulé This Is Me...Now. La date de sortie? Tout bientôt, puisqu'il est prévu pour ce 16 février 2024. L'actrice, productrice, businesswoman et chanteuse de 54 ans l'a annoncée sur les réseaux sociaux lundi soir.