Cette fois, c’est confirmé, c’est imprimé dans nos petits cœurs qui palpitent sur des rythmes latinos: en 2026, Bad Bunny va traverser le Vieux Continent. Keystone

Bad Bunny met ses fans en PLS

AU SECOURS, LE MONDE EST EN FEU. Bad Bunny vient d’annoncer sa tournée mondiale DeBÍ TiRAR MáS FOToS et l’Europe est en PLS collective. Je répète: IL. VIENT. EN. EUROPE. JE NE SUIS QUE TRANSPIRATION ET LARMES DE JOIE.

Ça y est. Après nous avoir permis de survivre à la dépression saisonnière en sortant un album en janvier, et accessoirement en ayant cassé internet avec sa campagne suffocante pour Calvin Klein, Bad Bunny nous fait faire une indigestion de joie.

En 2026, le roi ViENt EN EURoPE!!!!!!!!!

Deux chaises en plastique et un emoji cryptique

Avant l’annonce officielle, les fans ont reçu un message… cryptique. Des photos de deux chaises en plastique (les mêmes que sur la pochette de son album) trônant devant des stades mythiques dans plusieurs pays. Paris. Barcelone. Londres. Lisbonne.

Evidemment, les internautes sont passés en mode FBI. Instagram, X et autres Reddit ont dégainé leurs théories. Et TikTok? TikTok a tout simplement explosé.

En parallèle, l’artiste est venu nous matrixer le cerveau avec un twist scénaristique qui nous a rendu zinzin: l'intro Europa :( est soudain devenue Europa :) sur Spotify, Apple Music & co.

Et bim, les paroles changent: adieu l’annulation, bonjour «l’embarquement immédiat». Europe, prépare tes tympans et ton plus beau twerk, Benito arrive.

Des dates, de la sueur et des larmes (de joie)

Voilà, cette fois, c’est concret, c’est confirmé, c’est imprimé dans nos petits cœurs qui palpitent sur des rythmes latinos: en 2026, Bad Bunny va traverser le Vieux Continent comme une tempête tropicale de reggaeton. Quelques dates à retenir (et à se tatouer sur l’avant-bras, roue libre):

22 mai – Barcelone

26 mai – Lisbonne

30 & 31 mai – Madrid

20 juin – Düsseldorf

23 juin – Arnhem

27 juin – Londres

1er juillet – Marseille

4 juillet – Paris

10 juillet – Stockholm

14 juillet – Varsovie

17 juillet – Milan

22 juillet – Bruxelles

Avant ça, el rey passera par l’Amérique centrale, l’Amérique du sud, l’Australie, le Japon… On remarquera un petit détail croustillant: aucune date en Suisse. RIEN. PAS MEME UN PETIT HALLENSTADION DE ZURICH.

A moins d’un miracle en mode Montreux Jazz qui casse sa tirelire pour faire venir THE artiste que toute la planète réclame, il faudra se déplacer. Oh noooon, c’est siiii triste de devoir se prévoir un week-end à Madrid, je suis anéantie. Hehe.

(Oui, j’ai vérifié, le 30 mai 2026 tombe un samedi, merci de ne pas acheter toutes les places, c’est moi j’l’ai dit d’abord.)

Les Etats-Unis? Oopsie

Alors là… surprise: le pays de l’Oncle Sam? Pas. Une. Seule. Date. Nada a Nuevayol, même pas un coucou à Miami. Pour expliquer cet «oubli», deux théories s’affrontent sur les réseaux sociaux:

Stratégie marketing: une tournée US annoncée à part, qui fera hurler les billetteries plus tard? Possible. Message politique masqué: Bad Bunny serait-il en train de snober les Etats-Unis après les propos ultra trash du comédien Tony Hinchcliffe? Pour rappel, pendant un meeting de Trump à l’automne dernier, le type avait comparé Porto Rico, l’île natale de Bad Bunny (qui est un territoire américain, mais pas un Etat), à une «île flottante d’ordures».

Cerise sur la benne à ordures: Donald Trump s’était ensuite lui-même mis en scène dans un camion-poubelle. Autant dire que Benito n’avait pas dû apprécier.

Les réseaux sociaux en transe

Depuis l’annonce, X (Twitter pour les boomers), TikTok, Insta et même Facebook (oui, vos tantines dépressives sont hystériques elles aussi) sont en mode Noël + finale de Coupe du monde + Carnaval de Monthey en même temps: joie et volupté. Mèmes, fan arts, réactions en caps lock: c’est l’orgie numérique.

Ma mère: qui a vendu la maison?!

Moi au concert de Bad Bunny au premier rang:

👇🏽

Certains fans planifient déjà leur tour d’Europe, d’autres vendent des reins pour une place à Düsseldorf en mode Benito, take my money.

Mais d’abord, la résidence à P fuckin' R

Avant de venir mettre le feu au continent européen comme un shot de pitorro (un rhum portoricain qui tabasse parfois à plus de 90%, n’hésitez pas), Bad Bunny a prévu un échauffement à la maison.

Il donnera une résidence de concerts au Coliseo de Puerto Rico (P fuckin' R pour les intimes) dès le 11 juillet prochain, histoire de bénir son île avec ses décibels avant de s’envoler faire danser la planète. L’artiste revendique son amour pour ses origines et le démontre avec cette série de concerts.

Bad Bunny ne fait rien comme les autres. Il tease avec des chaises en plastique. Il change des emojis pour nous faire hurler. Il joue avec nos émotions. L’Europe, prépare-toi. Le roi arrive.