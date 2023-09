Voici le top 8 du calendrier 2024 des paysans et paysannes sexy

Quoi de plus aguicheur qu'un agriculteur avec des muscles saillants? C'est en tout cas le pari du calendrier des paysans et des paysannes sexy dont la version 2024 vient de paraître. Voici, en toute subjectivité, notre top 8.

Le calendrier des paysans et paysannes sexy vient de sortir avec en prime deux Romands et une Romande sur papier glacé. Edité depuis une quinzaine d'années, le calendrier met en avant des agriculteurs et agricultrices au travail et en petite tenue. Il est relativement populaire en Suisse alémanique.