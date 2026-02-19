ciel couvert
DE | FR
burger
Divertissement
People

Bad Bunny décroche le rôle principal dans un film sur Porto Rico

Bad Bunny se lance un nouveau défi épiquebad Bunny
Après son passage remarqué dans Bullet Train, Bad Bunny s’attaque à un premier rôle de tête dans l’épopée historique Porto Rico.Keystone

Bad Bunny se lance un nouveau défi épique

Après avoir conquis les Grammy et enflammé le Super Bowl, Bad Bunny délaisse les paillettes pour un nouveau défi de taille. Dans le drame Porto Rico, il s'apprête à prêter ses traits à l'«Aigle blanc», un révolutionnaire entré dans la légende.
19.02.2026, 21:4019.02.2026, 21:40

Après un Grammy Award et le concert du Super Bowl, le cinéma: le chanteur portoricain Bad Bunny a décroché le rôle principal dans le drame Porto Rico, ont annoncé mercredi les producteurs du film. Le long-métrage raconte l'histoire d'un révolutionnaire portoricain.

Bad Bunny s'est-il remis avec son ex?

Avec les acteurs Viggo Mortensen, Javier Bardem et Edward Norton, le film marque les débuts en tant que réalisateur de René «Residente» Pérez Joglar, le rappeur portoricain du groupe Calle 13. Il sera produit par le réalisateur oscarisé Alejandro González Inarritu.

Ce drame épique raconte l'histoire de José Maldonado Roman, ou l'«Aigle blanc», un révolutionnaire portoricain qui a combattu le colonialisme espagnol à la fin du XIX siècle sur son île, aujourd'hui territoire des Etats-Unis.

«J'ai rêvé toute ma vie de ce moment», a publié sur le réseau social Instagram Residente, accompagnant son message de photographies historiques et remerciant l'équipe du film.

«Bullet Train»

Le long-métrage «allie une perspective historique à une approche viscérale et lyrique et un récit captivant inspiré de faits réels», ajoute un communiqué séparé.

Ce rôle vient s'ajouter à un début d'année 2026 sur les chapeaux de roue pour Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martinez Ocasio. Après avoir remporté le Grammy de l'album de l'année pour Debi Tirar Mas Fotos, il s'est produit pour la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain, rassemblant plus de 120 millions de téléspectateurs.

La tenue de Bad Bunny était pleine de symboles

A 31 ans, la vedette du reggaeton avait déjà décroché des rôles de second plan au cinéma comme dans Bullet Train au côté de Brad Pitt et Pris au piège avec Austin Butler, mais Porto Rico marque une nouvelle étape dans sa filmographie. (sda/jod)

Chaud devant! Les dernières actus people!
Kim Kardashian fréquente «en toute discrétion» cette légende du sport
Kim Kardashian fréquente «en toute discrétion» cette légende du sport
Les 20 looks les plus dénudés des Grammys
1
Les 20 looks les plus dénudés des Grammys
Julia Roberts fait des révélations sur le retour d'une saga culte
Julia Roberts fait des révélations sur le retour d'une saga culte
DiCaprio en prend plein la face
DiCaprio en prend plein la face
Quelque chose cloche à Hollywood, selon cet expert
Quelque chose cloche à Hollywood, selon cet expert
Voici l'accessoire le plus tendance de ce début 2026
Voici l'accessoire le plus tendance de ce début 2026
de Marine Brunner

Bad Bunny pour Calvin Klein, la vie qu'on mérite:

1 / 8
Bad Bunny pour Calvin Klein, la vie qu'on mérite:
Bad Bunny pour Calvin Klein, la vie qu'on mérite.
source: calvin klein / calvin klein
partager sur Facebookpartager sur X

Les moments les plus forts de la mi-temps du Super Bowl

Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
19 photos déroutantes qui vont tromper votre cerveau
Et c'est reparti pour notre série préférée: des images qu'il faut regarder deux ou trois fois pour bien les comprendre.
Les photos suivantes vont vous perturber un instant – mais de façon agréable. Si vous avez encore la tête dans le plumard, bonne nouvelle: la numéro 7 risque de vous réveiller instantanément.
L’article