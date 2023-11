Vite, des animaux trognons!

«The Marvels» redonne espoir

Vous êtes habitués, voilà maintenant plus de 15 ans que les superhéros de Marvel ponctuent deux à trois fois par année les sorties cinéma. C'est donc en tant que 33e film du MCU que sort The Marvels, ce mercredi 8 novembre.

Beaucoup de choses ont changé depuis Iron Man (2008), le premier film qui a lancé l'univers étendu, le fameux Marvel Cinematic Universe (MCU). Aujourd'hui, après avoir réalisé l'un des films les plus rentables de toute l'histoire avec Avengers Endgame et ses deux milliards de recettes, les Avengers originaux ne sont plus, et de nouveaux personnages ont été introduits dans des films et séries. Cependant, lorsque l'ont perd ses têtes d'affiche et que l'on multiplie les projets, notamment en introduisant des personnages via des séries, la popularité auprès du grand public en prend un coup.