Cute news

27 images d’animaux trop chou pour égayer votre lundi

Corina Mühle Suivez-moi

Cute News, everybody!

C'est lundi, c'est donc déjà l'heure des Cute news! Voici les images d'animaux les plus drôles et les plus mignonnes que vous verrez cette semaine sur la Toile. Au menu, des chiens, des chats tout mignons, des volatiles, et même des poussins 😍.

Vous êtes prêts? Alors, c'est partiiiiiiiiii!

Qui a déjà vu des aurores boréales dans sa vie?

POV: tu te réveilles d'une sieste de 20 heures mais tu es déjà fatigué:

OoooOOWWWWW! 😍

À vos souhaits!

«Je suis tout à fait capable de jouer seul...»

Best friendship de la savane:

«Bonjour»!

«Je sens bien que tu as des friandises pour moi. Je vais enfin les avoir?»

Le Championnat du monde de saut en longueur pour chats a officiellement débuté:

Nous savons tous que les petits des cygnes sont gris foncé. Mais saviez-vous que les petits des cygnes noirs sont presque blancs?

Chacun son tour!

Parce que l'ambulance n'est pas encore assez bruyante:

Cette méduse a été filmée à 1,2 kilomètre de profondeur.

L'automne revient...

Salut, petit. 😍

Et c'est partiiiiiiiii!

«Il faut travailler dur dès lundi»

Un premier «date» réussi:

Désolé pour la mauvaise qualité...

Où sont les oreilles? Les oreilles sont là!

«Ne touchez pas, c'est à moi!»

POV: quand tu as fait des trucs de poussin épuisants toute la journée et que tu n'as plus d'énergie pour marcher tout seul:

Meilleur duo père-fils:

La langue de la semaine:

«Moi aussi, je veux être caressé!»

La légende dit qu'ils font encore des rondes aujourd'hui:

😍

«Grumpy Cuteness»

«C'est tout pour aujourd'hui!

A la semaine prochaine c'te équipe!»

