27 images d'animaux qui vous plongeront au coeur du printemps

Corina Mühle Suivez-moi

Cute News, everybody!

Puisqu'en ce lundi, on recommence avec les choses sérieuses, on espère que ces images d'animaux sauront alléger votre âme frustrée par les murs gris de l'open space. Après avoir vu cette liste d'images attendrissantes, fermez les yeux, et imaginez-vous gambader dans de vertes prairies printanières, sous le doux soleil d'avril!

Vous êtes prêts? LeggoooOOOOOoooooo!

Commençons ce lundi en douceur:

La session secrète des suricates est maintenant ouverte.

Rien de mieux qu'un bain relaxant.

«Pardon, c'est ton chat?»

«Viens ici! Tu n'oseras pas!»

Un bon timing ne s'invente pas!

La langue de la semaine!

Si vous tombez sur ce doux tableau dans la vraie vie, cela vous portera doublement chance!

Si vous avez déjà vu un ornithorynque dans la nature, vous pouvez l'indiquer dans les commentaires! (Le zoo ne compte pas).

«Pousse-toi, c'est mon tour!»

Des fruits frais et délicieux.

Quand vous avez des animaux domestiques et que vous ouvrez un snack:

Le troupeau de moutons de vos cauchemars:

N'oubliez pas de faire régulièrement de l'exercice!

Trouvez le chat:

Avez-vous déjà vu un lapin sans fourrure? You are welcome!

N'essayez jamais de faire apparaître votre chien sur une photo panoramique.

Miaowwww?

Qu'avons-nous là?

Pour vous! 🌷

«Qui es-tu?»

Il est plus malin que nous tous!

«Je vais me divertir moi-même...»

Nous tous après le brunch de Pâques:

Trop chou!

Chat ou koala?

Le soleil est de retour! On va bientôt pouvoir à nouveau piquer une petite tête dans le lac!

C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!