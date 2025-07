A seulement 23 ans, Benson Boone est un talent brut qui a été révélé grâce à TikTok. Image: Lionel Flusin

J'ai vu l'ambassadeur du cool en concert

Mardi soir, le Montreux Jazz Festival accueillait sur scène l’artiste le plus en vue de sa programmation. Et si certains pouvaient encore douter face à une telle popularité, Benson Boone n’a pas déçu. Bien au contraire: il s’est révélé tout simplement phénoménal.

On aurait pu s’attendre à une foule de vingtenaires et d’adolescents agglutinés devant les barrières de la Scène du Lac ce mardi 15 juillet. Pourtant, c’est un public éclectique qui est venu applaudir l’auteur du tube «tiktokesque» Beautiful Things, soit le morceau le plus streamé de 2024, avec 2,3 milliards d’écoutes à ce jour. Aucun doute: Benson Boone fédère. Il faut dire que son succès, à la fois digital et radiophonique, est passé par toutes les oreilles.

Mais avant d’applaudir la star, il aura fallu prendre sur soi. Le chanteur britannique Sam Fender, contraint d’annuler sa tournée en raison d’une hémorragie des cordes vocales, a laissé sa place en première partie à l’Américain Mark Ambor, venu sauver in extremis cette soirée aux sonorités rock-folk. Révélé lui aussi sur TikTok avec son tube Belong Together, l’artiste a livré une soupe pop bien lisse, digne d’une bande-son de série Netflix, avec la bonhomie d’un écriteau «Live, Love, Laugh» et le charisme d’une Stanley Cup.

A star is Born

Alors que le crépuscule pointe le bout de son nez, la place du marché fait salle comble au point qu’une voix surgit des haut-parleur demandant à la foule de s’avancer afin que tout le monde puisse entrer. Sur des lumières explosives, Benson Boone, 23 ans, impose son charisme dès les premières secondes avec ses cheveux au vent, son marcel cintré sur des muscles saillants et son poing levé. Un effet de mirage nous ferait presque voir Freddie Mercury ou Bruce Springsteen, dont il semble être l'héritier.

Ancien plongeur, le chanteur maîtrise les saltos mieux que personnes. Marc Ducrest

Benson Boone est l’ambassadeur du cool. Dès son entrée sur scène, accompagné par des riffs de guitare et des percussions lourdes, il n’aura fallu que trois minutes pour qu’il signe sa première figure acrobatique avec un périlleux arrière — qu’il réitérera d’ailleurs plusieurs fois au cours du concert. Oui, Benson Boone est beau, athlétique, doté d’une voix capable de tenir des aigus sans trembler, et c’est aussi un pianiste hors pair. Il s’adresse à plusieurs reprises au public, confie qu’il adore Montreux, partage les anecdotes derrière ses chansons... et se révèle tout simplement sympathique. Il a tout pour agacer et pourtant, le constat est sans appel: on ne peut que l’aimer.



Le rock n'est pas mort

S'il impose sur scène, musicalement, on reste sur une formule formatée, à l'image de sa musique. Les morceaux s'enchaînent, entre moments électrisants où Benson utilise son piano en guise de plongeoir et moment à fleur de peau qui font briller les yeux de ses fans. Ses envolées lyriques sont impeccables, son énergie débordante est communicative. Si on était membre du jury de The Voice, on ne pourrait qu'appuyer sur le bouton tant la performance du bonhomme est parfaite.

Image: Lionel Flusin

C’est donc une soupe pop-folk que l’on avale avec une facilité déconcertante, ponctuée de quelques fulgurances. On pense notamment à Drunk in My Mind, une ballade qui évoque une Amy Winehouse au masculin, ou encore au tubesque Mr. Electric Blue, un morceau à l’esprit rock très eighties, dédié à son père. Sans oublier la reprise de Seventeen Going Under de Sam Fender, initialement prévu comme l'autre tête d’affiche de la soirée.

Moment suspendu également lorsque le chanteur annonce son morceau In the Stars, interprété au piano et dédié à sa grand-mère. Pour cette chanson particulièrement intime, l’artiste demande au public de ranger les téléphones. A sa grande surprise, la foule s’exécute. Ce qui suit devient alors un véritable moment de communion, devenu rare à notre époque connectée où tout se vit à travers un écran.

Mais le clou du spectacle reste sans conteste le final, conclu par Beautiful Things, son tube planétaire. Les smartphones, restés sagement au fond des poches, ressortent en un éclair et des milliers d’écrans capturent ce moment où l’énergie vibrante traverse l’auditoire, faisant taper du pied tout un chacun. Benson Boone a conquis son public, qu’il remercie en plongeant dans la foule pour signer des autographes à la pelle, comme promis un peu plus tôt dans la soirée.

Alors que le concert semble terminé et que les plus pressés s’éloignent pour éviter les embouteillages humains, l’artiste réserve une dernière surprise: un plongeon dans le Léman, retransmis en direct sur les écrans géants. Ses musiciens et toute son équipe le rejoignent et il y a quelque chose d’extrêmement satisfaisant, à voir tout ce petit monde patauger dans l’eau. Un miracle que seul Montreux peut offrir, et qui fera sans doute de ce concert une nouvelle légende.

Image: Lionel Flusin

Oui, Benson Boone est mainstream. Mais il dégage une énergie et une sincérité qui touchent, un amour évident pour son art et pour son public, qu’il est difficile de ne pas lui rendre. Ce mardi soir, il a soufflé sur les rives du lac un véritable vent de fraîcheur, avec l’assurance que, si le rock s’est teinté de pop, il est loin d’être mort.