Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des animaux attendrissants

C'est l'heure des Cute News! Retrouvez des photos et des vidéos d'animaux drôles et adorables qui ont fait le buzz sur Internet la semaine précédente.

Cute News, everybody!

C'est l'automne dehors (et il fait humide, froid et effrayant), alors on reste bien au chaud et on examine de superbes photos d'animaux.

C'est partiiiiiiii!

Ça? Oh, juste un petit bâton que j'ai trouvé...

<3

Bonjour!

C'est de ta faute si tu construis des Lego.

Quelqu'un a dit sieste?

Lorsque votre collation préférée est servie:

Quand vous faites quelque chose de stupide et que votre chien vous regarde comme ça:

La langue de la semaine:

Grumpy Cuteness:

Ce que ressentent tous les parents du monde...

Notre mood devant la météo actuelle...

Ce à quoi ressemble le paradis:

Les chats prennent toujours toute la place

C'est. L'automne. À. Nouveau.

Si vous avez un chat à la maison, vous êtes toujours observé...

Aujourd'hui, on va apprendre plein de choses super sur les grenouilles de verre.

Image: imago images

Il existe environ 164 espèces de grenouilles de verre, mais il est possible qu'elles n'aient pas encore toutes été découvertes. Seuls sept genres ont été découverts en 2009.

Pourquoi ces grenouilles sont-elles transparentes? Pour se camoufler. Cela rend plus difficile pour leurs ennemis de les repérer et de les distinguer de leur environnement.

Image: imago images

Et vu d'en bas, ça ressemble à ça:

(Oui, on peut voir les intestins)

Le cœur, le tube digestif et les œufs en maturation peuvent être observés de l’extérieur.

Une heure avant d’aller dormir, environ 90 % des cellules sanguines migrent vers le foie et y restent jusqu’à ce que les animaux se réveillent.

Image: imago images

Les globules rouges absorbent la lumière – autrement dit, ils rendent les animaux visibles lorsqu’ils circulent dans les veines et invisibles lorsqu’ils restent dans le foie.

Image: imago stock&people

Ces amphibiens sont originaires des forêts tropicales d’Amérique centrale.

Image: imago stock&people

Voilà, on vous a dit tout ce qu'on savait sur les grenouilles de verre.

Attention, atterrissage de Corgi!

Même une boussole ne pourrait pas faire mieux.

Maintenant, nous méritons tous une collation.

Yesss. Apéro!!