larges éclaircies
DE | FR
burger
Divertissement
Cute news

Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des animaux mignons

Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des animaux attendrissants

C'est l'heure des Cute News! Retrouvez des photos et des vidéos d'animaux drôles et adorables qui ont fait le buzz sur Internet la semaine précédente.
29.09.2025, 05:3229.09.2025, 05:32
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

C'est l'automne dehors (et il fait humide, froid et effrayant), alors on reste bien au chaud et on examine de superbes photos d'animaux.

C'est partiiiiiiii!

Ça? Oh, juste un petit bâton que j'ai trouvé...

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/rarepuppers/comments/1no075e/leeloo_would_like_to_present_her_little_stick/
Image: reddit

<3

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/aww/comments/1nnlu7i/hes_got_a_lil_loveheart_nose/
Image: reddit

Bonjour!

cute news tier waschbär https://www.reddit.com/r/raccoonfanclub/comments/1nl9m8q/i_dont_want_to_go_outside_nooooo/
Image: reddit

C'est de ta faute si tu construis des Lego.

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/71002131617652663/
Image: pinterest

Quelqu'un a dit sieste?

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Lorsque votre collation préférée est servie:

cute news tier waschbär https://www.reddit.com/r/Raccoons/comments/1nnrvam/grapes/
Image: reddit

Quand vous faites quelque chose de stupide et que votre chien vous regarde comme ça:

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/dogpictures/comments/1nmxegp/show_me_your_judgy_dogs/
Image: reddit

La langue de la semaine:

cute news tier bär https://ch.pinterest.com/pin/1121888957175525819/
Image: pinterest

Grumpy Cuteness:

cute news tier kröte https://ch.pinterest.com/pin/35817759530775136/
Image: pinterest

Ce que ressentent tous les parents du monde...

cute news tier vogel https://ch.pinterest.com/pin/1121888957185075000/
Image: pinterest

Notre mood devant la météo actuelle...

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957200421331/
Image: pinterest

Ce à quoi ressemble le paradis:

cute news tier rehe https://ch.pinterest.com/pin/1618549864274398/
Image: pinterest

Les chats prennent toujours toute la place

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/CatsBeingCats/comments/1no3sbu/why_in_all_places/
Image: reddit

C'est. L'automne. À. Nouveau.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Si vous avez un chat à la maison, vous êtes toujours observé...

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/cats/comments/1nntrjk/keeping_an_eye_on_you/
Image: reddit

Aujourd'hui, on va apprendre plein de choses super sur les grenouilles de verre.

glasfrosch ** glasfrosch 539-nqm
Image: imago images

Il existe environ 164 espèces de grenouilles de verre, mais il est possible qu'elles n'aient pas encore toutes été découvertes. Seuls sept genres ont été découverts en 2009.

glasfrosch https://ch.pinterest.com/pin/1121888957196677753/
Image: pinterest

Pourquoi ces grenouilles sont-elles transparentes? Pour se camoufler. Cela rend plus difficile pour leurs ennemis de les repérer et de les distinguer de leur environnement.

Glass frogs Hyalinobatrachium aureoguttatum two on leaf, captive, occurs in Ecuador, Colombia, and Panama. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1535564 PetexOxford
Image: imago images

Et vu d'en bas, ça ressemble à ça:

(Oui, on peut voir les intestins)

Surprise

Le cœur, le tube digestif et les œufs en maturation peuvent être observés de l’extérieur.

Une heure avant d’aller dormir, environ 90 % des cellules sanguines migrent vers le foie et y restent jusqu’à ce que les animaux se réveillent.

Reticulated glass frog Hyalinobatrachium valerioi La Selva Field Station, Costa Rica. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1589712 PhilxSavoie
Image: imago images

Les globules rouges absorbent la lumière – autrement dit, ils rendent les animaux visibles lorsqu’ils circulent dans les veines et invisibles lorsqu’ils restent dans le foie.

Glasfrosch, Glas-Frosch, Vitreorana oyampiensis (Vitreorana oyampiensis), sitzt auf einem Blatt, Ecuador, Yasuni Nationalpark Wayampi Glassfrog (Vitreorana oyampiensis), sits on a leaf, Ecuador, Yasun ...
Image: imago stock&people

Ces amphibiens sont originaires des forêts tropicales d’Amérique centrale.

Glasfrosch (Cochranella pulverata ), sitzt auf Blatt, Honduras, La Mosquitia, Biosphaerenreservat Las Marias glassfrog (Cochranella pulverata ), sitting on a leaf, Honduras, La Mosquitia, Las Marias B ...
Image: imago stock&people

Voilà, on vous a dit tout ce qu'on savait sur les grenouilles de verre.

glasfrosch
Image: creative commons

Attention, atterrissage de Corgi!

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Même une boussole ne pourrait pas faire mieux.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Maintenant, nous méritons tous une collation.

cute news tier elefant https://www.reddit.com/r/Elephants/comments/19df3s1/elephant_grabbing_leaves_with_the_trunk/
Image: reddit

Yesss. Apéro!!

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198851720/
Image: pinterest
C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt, c'te équipe!
Vous aimez les Cute News? Par ici!
27 superbes animaux qui adouciront votre lundi
27 superbes animaux qui adouciront votre lundi
de Corina Mühle
Quoi? Quoi? Des animaux mignons? Oooh oui!
Quoi? Quoi? Des animaux mignons? Oooh oui!
de Corina Mühle
Vite, des animaux mignons! 25 mèmes qui vont vous faire craquer
Vite, des animaux mignons! 25 mèmes qui vont vous faire craquer
de Madeleine Sigrist
Votre pilule de bonheur du lundi? Des animaux mignons, évidemment
Votre pilule de bonheur du lundi? Des animaux mignons, évidemment
de Corina Mühle
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Voici Kevin, le mouton qui fait rire les réseaux sociaux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les Suisses restent le deuxième peuple le plus riche du monde
2
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
3
Un bus Migros crée l'émoi dans ce village romand
Grande nouvelle pour Rihanna
La chanteuse et le rappeur Asap Rocky sont parents d'un 3e enfant. La chanteuse a posté une photo du bébé sur les réseaux sociaux.
La famille s'agrandit pour la chanteuse Rihanna (37 ans) et le rappeur Asap Rocky (36 ans). La superstar de la pop a posté une photo du bébé sur les médias sociaux. Elle y tient dans ses bras le nouveau-né habillé en rose.
L’article