«L’Odyssée» de Christopher Nolan se dévoile en images

Matt Damon incarne Ulysse dans l&#039;Odyssée.
C'est à Matt Damon que revient le rôle d'incarner Ulysse dans L'Odyssée.Image: watson

Les premières images de Matt Damon et Zendaya dans «L’Odyssée»

L’Odyssée, le nouveau projet titanesque du réalisateur de Oppenheimer, se dévoile avec les premières images du film attendu pour juillet 2026.
21.11.2025, 05:3321.11.2025, 07:31
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Pour son treizième long-métrage en tant que scénariste et réalisateur, Christopher Nolan adapte l’un des récits fondateurs de notre civilisation: l’Odyssée d’Homère. Ce récit mythique narre le périple d’Ulysse (Matt Damon) qui, durant une décennie, affronte d’incommensurables épreuves afin de retrouver sa femme, Pénélope (Anne Hathaway), après la guerre de Troie.

Après Oppenheimer (2023), le nouveau projet de Christopher Nolan est donc titanesque. Dans les colonnes du magazine Empire, le réalisateur s’est confié sur les coulisses de sa dernière œuvre, dont le budget colossal atteint les 250 millions de dollars. Réalisé entièrement au format IMAX (ndlr: une pellicule de 70 mm plutôt que 35), le cinéaste britannique confie avoir utilisé «plus de 600 kilomètres de bobine», rien que ça. Dans ce péplum monumental, il dirige également un casting de stars composé de Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron et bien d'autres.

Les deux stars d'«Euphoria» ne se supportent plus

Le magazine Empire a levé le voile sur de nouvelles images exclusives de L’Odyssée, dans lesquels ont peut voir les comédiens en costumes évoluer dans de paysages authentiques et des décors physiques.

Zendaya, Matt Damon et Tom Holland à l'affiche

Matt Damon dans L&#039;Odyssée (2026) de Christopher Nolan
Image: Empire
Tom Holland dans l&#039;Odyssée (2026) de Christopher Nolan.
Image: Empire
Mia Goth et Anne Hataway dans L&#039;odyssée (2026) de Christopher Nolan
Image: Empire
Matt Damon et Zendaya dans L&#039;odyssée (2026) de Christopher Nolan
Image: Empire
Robert Pattinson dans L&#039;odyssée (2026) de Christopher Nolan
Image: Empire
L&#039;odyssée (2026) de Christopher Nolan
Image: Empire
L&#039;odyssée (2026) de Christopher Nolan
Image: Empire
Matt Damon dans l&#039;Odyssée (2026) de Christopher Nolan
Image: Empire

Comme à son habitude, Christopher Nolan semble avoir misé sur un réalisme total, avec un maximum d'effets pratiques. Le tournage, bouclé en août 2025 après six mois, a eu lieu aux quatre coins de l’Europe, principalement en Méditerranée, et parfois même sur les sites ayant inspiré l’épopée homérique d’Ulysse.

La bande-annonce de «Avatar 3» va vous couper le souffle

En attendant la bande-annonce complète qui sera projetée le mois prochain à l’occasion de la sortie d’Avatar: De Feu et de Cendres, ces nouvelles images offrent un aperçu plus net de la direction artistique et de l’ambition visuelle du film. Pour voir L'Odyssée prendre vie, il faudra tout de même patienter jusqu'au 15 juillet 2026.

