Avec ces 27 superbes photos d'animaux, vous ne vous ennuierez pas

Les 29 animaux les plus drôles de la semaine

Tous les vendredis matin à partir de 6h, vous retrouverez le Cute News sur Watson. Il s'agit d'une collection de photos et de vidéos d'animaux drôles et adorables qui sont devenues virales sur Internet la semaine précédente.

Avez-vous déjà entendu parler des Colugos? Non? Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec ces mammifères vraiment mignons. Mais ce sera pour plus tard.

Cute News, everybody!

Pourquoi l'amoureux de Taylor Swift n'est pas en Suisse?

Mardi soir au Letzigrund, on a pu apercevoir Roger Federer (qui a eu droit à son selfie). En revanche, aucune trace de l'amoureux baraqué, alors qu'il avait fait le beau gosse à Londres et à Amsterdam quelques jours plus tôt.

Qui dit Taylor Swift, dit Travis Kelce. C'est comme ça. La star de la pop et celle du ballon ovale américain sont amoureuses et ne se quittent manifestement qu'en cas d'extrême urgence. Etant donné qu'en ce moment la trentenaire a un agenda un poil plus chargé que son doudou, c'est à lui de se glisser dans les bagages de Madame, depuis la reprise de l'interminable Eras Tour.