Voici les photos d'animaux les plus drôles de la semaine! Image: reddit/instagram

Envie de vous réchauffer? Voilà 24 superbes photos d'animaux craquants

Les Cute News, vous les connaissez, et si vous êtes nouveau ici, installez-vous pour scroller cette page faite de «choupitude» et de bonne humeur.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Réveillez-vous!!!!

Maintenant que nous sommes tous réveillés: Bonnes Cute News à tous!

Inutile de faire plein de bla bla. Aujourd'hui, il y a encore une multitude de magnifiques photos d'animaux. C'est partiiiii!

Installez-vous confortablement!

Vous êtes tous de bonne humeur? Alors: place aux photos d'animaux !

Le quokka, également connu sous le nom de kangourou à queue courte, est probablement l'animal le plus joyeux de tous!

Même les plus jeunes semblent toujours avoir la pêche.

Image: Imago

Accrochez-vous ce lundi, tout comme ce petit opossum...

Image: imago

Ce magnifique spécimen a été aperçu dans le parc national de la Pointe-Pelée, au Canada.

Si vous pensez travailler dur aujourd'hui, pensez à ce petit chiot qui travaille encore plus dur...

Les couleurs sont toujours plus belles dans l'univers sous-marin...

Image: Imago

A propos d'eau...n'oubliez pas de boire beaucoup aujourd'hui. Restez hydraté.

Nous, chaque matin avant d'avoir pris le café:

Saviez-vous que les échidnés peuvent souffler des bulles avec leur mucus pour se rafraîchir?

Ceci permet au museau de l'échidné (ou fourmilier épineux) de se refroidir bien plus que le reste de son corps, le protégeant ainsi de la surchauffe.

C'est fascinant! Notre animal de la semaine!

Les échidnés vivent principalement en Australie, en Tasmanie et en Nouvelle-Guinée, raison pour laquelle nous n'aurons malheureusement pratiquement jamais l'occasion d'en croiser dans notre jardin.

En voici un autre, tout aussi adorable (sans bulle de morve):

Image: Shutterstock

Saluuuut!

On serait si heureux de recevoir une telle carte de Noël.

Voilà du véritable art!

HELP!



L'heure du goûter.

Le selfie de la semaine <3

Celui-ci n'est pas mal non plus.

Voici quelques clichés amusants pris au bon moment:

AAAAAAAAH!

Pourquoi leur faire peur comme ça?

«Oups...Pardon du dérangement...»

On ne peut même plus uriner en paix ici?

Sans aucun doute la langue de la semaine!

Ce raton laveur semble se sentir un peu pris au dépourvu.

Une petite sieste entre deux tâches?

Faire les courses est incroyablement fatigant.

Bientôt, nous pourrons tous faire la grasse matinée...Encore quelques jours...

Sur ce, bonne semaine, et n'oubliez pas de lever la patte le pied!