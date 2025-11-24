pluie modérée
Cute news

Voilà 24 superbes photos d'animaux craquants

Des animaux mignons.
Voici les photos d'animaux les plus drôles de la semaine!Image: reddit/instagram
Envie de vous réchauffer? Voilà 24 superbes photos d'animaux craquants

Les Cute News, vous les connaissez, et si vous êtes nouveau ici, installez-vous pour scroller cette page faite de «choupitude» et de bonne humeur.
24.11.2025, 05:2924.11.2025, 05:31
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Réveillez-vous!!!!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Maintenant que nous sommes tous réveillés: Bonnes Cute News à tous!

Inutile de faire plein de bla bla. Aujourd'hui, il y a encore une multitude de magnifiques photos d'animaux. C'est partiiiii!

Installez-vous confortablement!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Vous êtes tous de bonne humeur? Alors: place aux photos d'animaux !

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Quokka
Image: reddit

Le quokka, également connu sous le nom de kangourou à queue courte, est probablement l'animal le plus joyeux de tous!

Même les plus jeunes semblent toujours avoir la pêche.

Smiling Baby Quokka, Closeup of wild baby quokka nestled in it`s mother`s pouch at Rottnest Island in Western Australia.
Image: Imago

Accrochez-vous ce lundi, tout comme ce petit opossum...

Canada, Ontario, Point Pelee National Park, Virginia Opossum Didelphis virginiana clings to tree during winter. PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: x AllCanadaPhotos.comx 1990-56626
Image: imago

Ce magnifique spécimen a été aperçu dans le parc national de la Pointe-Pelée, au Canada.

Si vous pensez travailler dur aujourd'hui, pensez à ce petit chiot qui travaille encore plus dur...

GIF animéJouer au GIF
gif: imgur

Les couleurs sont toujours plus belles dans l'univers sous-marin...

Pazifischer Rotfeuerfisch Pterois volitans schwimmt über Korallenriff im Gegenlicht der Sonne, Großes Barriereriff, Unesco Weltnaturerbe, Pazifik, Australien, Ozeanien *** Pacific lionfish Pterois vol ...
Image: Imago

A propos d'eau...n'oubliez pas de boire beaucoup aujourd'hui. Restez hydraté.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Nous, chaque matin avant d'avoir pris le café:

Die lustigsten TIerbilder der Woche
Image: reddit

Saviez-vous que les échidnés peuvent souffler des bulles avec leur mucus pour se rafraîchir?

Schnabeligel für Cute News
Image: reddit

Ceci permet au museau de l'échidné (ou fourmilier épineux) de se refroidir bien plus que le reste de son corps, le protégeant ainsi de la surchauffe.

Ce loup si malin crée l'étonnement

C'est fascinant! Notre animal de la semaine!

Les échidnés vivent principalement en Australie, en Tasmanie et en Nouvelle-Guinée, raison pour laquelle nous n'aurons malheureusement pratiquement jamais l'occasion d'en croiser dans notre jardin.

En voici un autre, tout aussi adorable (sans bulle de morve):

Lustige Tierbilder: Schnabeligel
Image: Shutterstock

Saluuuut!

On serait si heureux de recevoir une telle carte de Noël.

Lustige Tierbilder: Hund kackt im Schnee
Image: instagram

Voilà du véritable art!

HELP!

Lustige und schöne Tierbilder
Image: reddit

L'heure du goûter.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le selfie de la semaine <3

Lustige Tierbilder: Selife mit Huhn und Schweiz
Image: reddit

Celui-ci n'est pas mal non plus.

Lustige Tierbilder: Selife mit Huhn und Schweiz
Image: reddit

Voici quelques clichés amusants pris au bon moment:

Lustige Tierbilder: Hirsch vor Wildtierkamera
Image: instagram

AAAAAAAAH!

Lustige Tierbilder, aufgenommen mit einer Wildtierkamera
Image: reddit

Pourquoi leur faire peur comme ça?

«Oups...Pardon du dérangement...»

Lustige Tierbilder, aufgenommen mit einer Wildtierkamera
Image: reddit

On ne peut même plus uriner en paix ici?

Image
Place aux Fails! 😆

Sans aucun doute la langue de la semaine!

Lustige Tierbilder, aufgenommen mit einer Wildtierkamera
Image: reddit

Ce raton laveur semble se sentir un peu pris au dépourvu.

Lustige Tierbilder: Waschbär mit Reh
Image: imgur

Une petite sieste entre deux tâches?

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Katze macht Schläfchen
Image: instagram

Faire les courses est incroyablement fatigant.

Bientôt, nous pourrons tous faire la grasse matinée...Encore quelques jours...

Lustige Tierbilder: Hund schläft auf Schaf
Image: reddit

Sur ce, bonne semaine, et n'oubliez pas de lever la patte le pied!

Die lustigsten Tierbilder: Känguru chillt
Image: instagram
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
