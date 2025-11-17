L'ancien manager de Justin Bieber et Ariana Grande, devenu récemment le petit ami de Sydney Sweeney, était en pourparlers pour s'offrir OnlyFans. getty/images

Ce producteur honni a failli mettre la main sur OnlyFans

Selon le média bien informé Puck News, la célébrissime plateforme de vidéos pour adultes était sur le point de tomber entre les mains de l'influent, discret et quelque peu impopulaire magnat de la musique Scooter Braun, réputé pour son conflit de longue date avec Taylor Swift.

Décidément, en ce moment, le nom de Scooter Braun est partout: des médias people qui se régalent de sa romance toute fraîche avec l'actrice Sydney Sweeney, aux conversations tenues secrètement dans des bureaux feutrés à Hollywood et le monde de la tech. Justement, le manager qui a - entre autres réalisations - lancé la carrière de Justin Bieber, a bien failli conclure récemment l'un des plus contrats les plus juteux de sa carrière.

Scooter Braun vient tout récemment d'officialiser avec l'actrice Sydney Sweeney. GC Images

Selon le journaliste Matthieu Beloni dans le média Puck News, le producteur et investisseur frénétique de 44 ans était encore en «pourparlers avancés» pour devenir le cerveau et le visage d'OnlyFans il y a quelques semaines.

Une opération potentiellement extrêmement lucrative: la plateforme de vidéos pour adultes, détenue par l'homme d'affaires ukraino-américain Leonid Radvinsky, a généré 6,6 milliards de dollars de revenus en 2023, selon Reuters.

De son côté, Scooter Braun a les moyens de s'offrir ce «petit» plaisir estimé à 8 milliards. L'ancien manager reconverti notamment dans la K-Pop a fait partie des premiers investisseurs d'entreprises comme Uber, Spotify, Waze, Dropbox ou encore Pinterest. En 2021, son acquisition de la société holding Ithaca l'a rendu milliardaire, selon les calculs de Billboard.

Pourquoi lui?

Selon des «sources bien informées» dans TMZ, c'est la plateforme elle-même qui a approché l'influent manager et non l'inverse, avec une «offre qu'il ne pourrait pas refuser».

Pourquoi Scooter Braun? Parce que le magnat possède un réseau comme nul autre dans l'industrie musicale et du divertissement. Alors que la plateforme tente d'attirer des stars de renom, ses relations se seraient révélées inestimables.

Il semblerait toutefois que les discussions aient tourné court. Si on ignore pourquoi, Puck News spécule que Scooter Braun aurait été peu désireux de s'attirer les polémiques qui fourmillent régulièrement autour d'OnlyFans.

Toutefois, connaissant la trempe du producteur dont le bras de fer judiciaire et musical avec Taylor Swift a duré plus de six ans, ce n'est probablement pas un bad buzz de plus ou de moins qui allait effrayer notre homme.