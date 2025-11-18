Place aux Fails! 😆
Quoi de mieux que de rire du malheur et de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
Hello, everybody, tout le monde!
C'est mardi, c'est bientôt le week-end.
On vous donne de quoi tenir jusqu'à la fin de la semaine, et surtout, de quoi vous divertir face à ce temps gris et monotone.
LeggooooOOoooooo!!
Réveillez-vous! Réveillez-vous, place aux échecs!
Grâce à l'alcool, ça n'a pas fait trop mal.
Le patinage sur glace, c'est l'enfer.
Ça avait si bien commencé.
R.I.P.
Justice pour la pauvre poivrière!
Tout va bien, personne ne l'a vu. À part la caméra de sécurité. Et tout Internet.
On a rien compris.
Les nominés pour le prix des «Parents du mois»
Avertissement: Violence envers un chaton mignon!
Presque... presque!
Et maintenant, place aux images...
Quelle merveilleuse ironie...
Ça? Oh, juste une photo de famille heureuse.
Hihi.
Est-il déjà trop tard?
Le pauvre. :-(
La meilleure pub de la semaine:
Clients non admis. Nous ne servons pas de clients.
Une époque difficile à expliquer...
(Le tatouage de la semaine.)
Oulààà, ça va loin tout ça...
Difficile de dire si c'est un Win ou un Fail:
De quoi êtes-vous reconnaissant à Thanksgiving?
Je suis reconnaissante pour tous les morts, car au moins ils ont essayé.
Quelqu'un a récemment commandé un gâteau «Star Wars». L'imagination VS…
...la réalité.
Pas étonnant qu'il soit si en colère.
J'ai construit la rampe, patron!
Le karma!
La fraternité n'existe pas:
Eeeet...
(On ne se moque pas des enfants.)
... CiaoooOOOoooo!
Bonus-Win
Yeah!
«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
