Divertissement
Fails

C'est mardi, c'est l'heure des Fails!

Des images drôles pour rire des autres. En toute bienveillance.
Yeahhh, Fails!Image: watson/instagram

Place aux Fails! 😆

Quoi de mieux que de rire du malheur et de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
18.11.2025, 05:3818.11.2025, 05:38
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end.

On vous donne de quoi tenir jusqu'à la fin de la semaine, et surtout, de quoi vous divertir face à ce temps gris et monotone.

LeggooooOOoooooo!!

Réveillez-vous! Réveillez-vous, place aux échecs!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Grâce à l'alcool, ça n'a pas fait trop mal.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le patinage sur glace, c'est l'enfer.

GIF animéJouer au GIF
Quelle souplesse. gif: instagram

Ça avait si bien commencé.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

R.I.P.

Surprise

Justice pour la pauvre poivrière!

GIF animéJouer au GIF
gif: x

Tout va bien, personne ne l'a vu. À part la caméra de sécurité. Et tout Internet.

On a rien compris.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Les nominés pour le prix des «Parents du mois»

Avertissement: Violence envers un chaton mignon!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Presque... presque!

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Et maintenant, place aux images...

Quelle merveilleuse ironie...

Die lustigsten Fails der Woche: One Way
Image: reddit

Ça? Oh, juste une photo de famille heureuse.

Die lustigsten Fails der Woche: Familien-Foto
Image: instagram

Hihi.

Image

Est-il déjà trop tard?

Die lustigsten Fails der Woche: Paulchen
Image: reddit

Le pauvre. :-(

La meilleure pub de la semaine:

Die lustigsten fails der Woche: Keine Kunden, bitte
Image: instagram

Clients non admis. Nous ne servons pas de clients.

Une époque difficile à expliquer...

tattoo fail der Woche
Image: instagram

(Le tatouage de la semaine.)

Oulààà, ça va loin tout ça...

Die lustigsten fails der Woche
Image: instagram

Difficile de dire si c'est un Win ou un Fail:

Die lustigsten Fails der Woche: Kind an Thanks Giving
Image: instagram

De quoi êtes-vous reconnaissant à Thanksgiving?
Je suis reconnaissante pour tous les morts, car au moins ils ont essayé.

Quelqu'un a récemment commandé un gâteau «Star Wars». L'imagination VS…

Die lustigsten fails der Woche: Star Wars Torte
Image: reddit

...la réalité.

Surprise

Pas étonnant qu'il soit si en colère.

J'ai construit la rampe, patron!

Die lustigsten Fails der Woche: Rampe
Image: reddit

Le karma!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

La fraternité n'existe pas:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Eeeet...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

(On ne se moque pas des enfants.)

... CiaoooOOOoooo!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-Win

Yeah!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
