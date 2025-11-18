Yeahhh, Fails! Image: watson/instagram

Place aux Fails! 😆

Quoi de mieux que de rire du malheur et de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end.

On vous donne de quoi tenir jusqu'à la fin de la semaine, et surtout, de quoi vous divertir face à ce temps gris et monotone.

LeggooooOOoooooo!!

Réveillez-vous! Réveillez-vous, place aux échecs!

Grâce à l'alcool, ça n'a pas fait trop mal.

Le patinage sur glace, c'est l'enfer.

Ça avait si bien commencé.

R.I.P.

Justice pour la pauvre poivrière!

Tout va bien, personne ne l'a vu. À part la caméra de sécurité. Et tout Internet.

On a rien compris.

Les nominés pour le prix des «Parents du mois»

Avertissement: Violence envers un chaton mignon!

Presque... presque!

Et maintenant, place aux images...

Quelle merveilleuse ironie...

Ça? Oh, juste une photo de famille heureuse.

Hihi.

Est-il déjà trop tard?

Le pauvre. :-(

La meilleure pub de la semaine:

Clients non admis. Nous ne servons pas de clients.

Une époque difficile à expliquer...

(Le tatouage de la semaine.)

Oulààà, ça va loin tout ça...

Difficile de dire si c'est un Win ou un Fail:

De quoi êtes-vous reconnaissant à Thanksgiving?

Je suis reconnaissante pour tous les morts, car au moins ils ont essayé.



Quelqu'un a récemment commandé un gâteau «Star Wars». L'imagination VS…

...la réalité.

Pas étonnant qu'il soit si en colère.

J'ai construit la rampe, patron!

Le karma!

La fraternité n'existe pas:

Eeeet...

(On ne se moque pas des enfants.)

... CiaoooOOOoooo!

Bonus-Win

Yeah!