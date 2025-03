Commencez votre lundi avec joie grâce à ces 27 superbes animaux

Cute news

Corina Mühle Suivez-moi

Cute News, tout le monde !

Alors que se rapproche la fin de l'hiver, on adore voir la nature reprendre vie. Le matin, les oiseaux chantent à nouveau. J'ai déjà vu les premières marguerites. Cela rend la moment du réveil plus facile. Et aujourd'hui surtout, parce que c'est enfin l'heure des Cute News - à nouveau!

LegggoooOOOOOOoooooooo!!!

Bonjour!

Le premier à la douche (les autres, vous attendrez)!

On ne veut pas toujours partager le petit-déjeuner.

Puis retour au lit et câlins.

Le troisième 😂.

La langue de la semaine:

RIP le drone...

Quand on n'en a jamais assez...

Si seulement les cygnes pouvaient rester petits et mignons pour toujours...

Cher bureau des impôts, malheureusement je n'ai pas pu payer votre facture...

«Que fais-tu?»

Pspsps!

BFF <3

La dernière tendance en matière de mode canine:

En parlant de mode:

Voici un câlin pour tous ceux qui en ont besoin.

Aujourd'hui à l'honneur: le Butor à barbe noire.

Grâce à leur fourrure rayée, ils sont parfaitement camouflés dans les hauts roseaux.

Les animaux vivent près des lacs et des étangs et leur régime alimentaire se compose principalement de poissons.

L'habitat du Butor à barbe noire est l'Amérique du Nord; les individus sont rarement aperçus en Grande-Bretagne.

Un autre oiseau de la famille des hérons est le butor. Et ils vivent en Europe et en Asie. En Europe, ils vivent principalement dans les zones côtières.

Mais assez parlé des oiseaux pour aujourd’hui – consacrons-nous à ce majestueux habitant de la forêt:

Le plus beau poisson que vous verrez aujourd'hui:

Ce motif de fourrure est-il mignon?

Plus efficace qu'un brise-glace:

On espère que le printemps arrivera bientôt. ☀️

Quand l’apéro arrive enfin:

C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!