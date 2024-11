Avec ces 27 photos d'animaux, lundi passera plus vite, c'est promis

Les Cute News, c'est terminé pour aujourd'hui. See you Nesquik!

J'ai goûté le chocolat dont tout le monde parle et j'ai été surprise

Il affole les réseaux sociaux et, depuis que Lindt a lancé sa version, l'engouement pour cette gourmandise au chocolat au lait, à la crème de pistache et au kadaïf a explosé. J'ai goûté l'original à Dubaï et je vous raconte.

Je vis à Dubaï depuis un an. Naturellement, la rédaction de watson m'a demandé de goûter le fameux chocolat qui affole la Toile. A contrecœur, parce que bien que Dubaï soit une ville riche en gastronomie du monde, le chocolat, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une spécialité de la région (même s'il existe du chocolat au lait de chameau... j'ai goûté, je déconseille).