Mais que font ces loups?

Une meute de loups a été filmée dans le nord-est de la Chine. On les voit creusant un tunnel dans la neige pour se frayer un chemin. Des images rares.

Les loups sont connus pour être des animaux ingénieux. Pas étonnant quand on sait que ce sont les illustres ancêtres du meilleur ami de l'homme, le chien. Vivant en meute selon une hiérarchie bien spécifique, le loup est animal qui doit sa survie grâce à l'effort collectif.

Cette séquence, filmée à l'aide d'un drone, a été tournée en Région autonome ouïgoure du Xinjiang, dans le nord-est de la Chine. On peut apercevoir une meute en file indienne se frayant un chemin à travers la neige dans des galeries discrètes qui semblent avoir été creusées à coups de patte. Des images rares qui montrent à quel point les loups sont capables d'organisation et de sens pratique.

L'usage du drone dans de grandes étendues naturelles est fréquemment employé dans de nombreux domaines scientifiques, notamment pour observer les comportements des espèces vivantes et leur déplacement. Cependant, cela reste un outil bruyant qui peut avoir un véritable impact négatif sur la faune, habituée à vivre dans un climat silencieux et paisible. Certains parcs nationaux ont depuis quelques années inclus l'usage de drones parmi les causes de perturbation des milieux naturels. (sbo)