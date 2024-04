21 cartoons qui vous donneront le sourire

Naolito est un artiste espagnol qui aime animer des objets du quotidien pour les rendre chou et comiques.

Il s'appelle Nacho Arjona, il est espagnol et il s'est fait connaître avec ses dessins à la fois mignons et drôles sur Instagram. Il comptabilise désormais 540 000 followers et fort de son succès, il a sorti un livre regroupant ses plus belles planches. Cet artiste a un faible pour l'avocat et les chaussettes qu'il anime dans différentes situations et les mal-aimés comme le brocoli ou Internet Explorer.

Parce que ses œuvres parlent d'elles-mêmes, on vous laisse scroller et savourer son travail rafraichissant qui vous mettra forcément de bonne humeur.

Image: Instagram naolito

Image: Instagram naolito

Image: Instagram naolito

Image: instagram naolito

Image: Instagram naolito

Image: instagram naolito

Image: instagram naolito

Image: instagram naolito

Image: instagram naolito

Image: instagram naolito

Image: Instagram naolito

Image: Instagram naolito

Image: Instagram naolito

Image: Instagram naolito

Image: Instagram naolito

Image: Instagram naolito

Image: Instagram naolito

Image: instagram naolito

instagram naolito

