Le couple grillé par Coldplay inspire Chris Martin et le web

Désormais, lors des concerts du groupe britannique, le public est averti qu'il y a une kiss cam. Cette décision fait suite à la vidéo d'un couple pris en flagrant délit d'adultère et qui a fait le buzz la semaine dernière.

Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenus. Aux concerts de Coldplay, désormais, le public est averti qu'une kiss cam va tourner dans la foule au moment de la chanson Jumbotron Song où Chris Martin improvise des paroles sur certains spectateurs filmés en direct.

Le chanteur a avisé ses fans ce samedi 19 juillet au Madison dans le Wisconsin, aux Etats-Unis. Il l'a fait sur le ton de la rigolade.

«On aimerait saluer certains d'entre vous dans le public. Pour ce faire, nous allons utiliser nos caméras et vous montrer sur grand écran»

«Donc si vous n'avez pas encore préparé votre couverture, faites-le maintenant»

La kiss cam, cette tradition américaine propre aux événements sportifs où des couples sont repérés par les caméras dans les stades et s'embrassent, est devenue une habitude lors des concerts de Coldplay. Sauf que la semaine passée, ce rituel à la fois mignon et ringard a coûté cher à un couple pris en flagrant délit de tromperie.

Pour rappel, ils ont été identifiés comme Andy Byron, CEO d'Astronomer, une entreprise américaine de logiciels évaluée à plus de 1 milliard de dollars, et Kristin Cabot, responsable des RH de la même entreprise. La vidéo a fait le tour d'Internet à tel point que la scène, devenue iconique, a été reproduite par des présentateurs sportifs, par des couples dans des matchs de baseball aux Etats-Unis et même par des célébrités comme Sofia Richie Grainge et son mari Elliot Grainge qui ont posté une vidéo parodique sur Instagram.

Depuis, le couple illégitime a été suspendu de ses fonctions, la femme d'Andy Byron, avec qui il a deux enfants, a supprimé son nom de famille de son compte Facebook avant de fermer ce dernier, et d'anciens collègues d'Andy Byron ont profité de cette brèche pour affirmer au New York Post qu'il était un «horrible patron».

Le buzz est tel que des médias vont jusqu'à estimer la fortune d'Andy Byron (entre 20 et 70 millions de dollars) et ce que lui coûtera son divorce comme si, désormais, il faisait partie des célébrités de ce monde qui ne devait plus avoir de secret pour le grand public.

Une autre séquence immortalisée le soir même du moment viral montre à quel point la situation a amusé Chris Martin. Il a fait monter sur scène un couple qui brandissait une pancarte «Fraichement fiancés, peut-on chanter ensemble Magic?» Le Britannique leur a demandé à deux reprises s'ils étaient vraiment fiancés et s'ils l'étaient ensemble. Il a alors plaisanté en disant:

«C'est mieux, on n'a pas besoin de surprises»

