Disney prévoit de filmer ces 18 classiques

La société à la souris aime faire des remakes en prise de vues réelles de ses dessins animés iconiques. Voici un aperçu de toutes les adaptations prévues.

Disney a sorti quatre adaptations en live-action de ses classiques au cours des douze derniers mois: La petite sirène, Peter Pan & Wendy, Tic et Tac, Les rangers du risque et Pinocchio. Si certains n'ont pas été des succès (on pense à Pinocchio), Disney n'a pas l'intention de s'arrêter. Les suites des films Le roi Lion et Le livre de la jungle ont respectivement leur date: début de l'été 2024 et 2026. Aladdin et Cruella devraient tous deux transformer l'essai et avoir un deuxième volet.

Et c'est pas fini. Quatorze adaptations sont en préparation chez Disney. Mais les auteurs et acteurs d'Hollywood étant actuellement en grève, les dates de sortie déjà connues risquent d'être repoussées.

Blanche-Neige

Le dessin animé Blanche-Neige et les sept nains est sorti en 1937. Image: disney

De tous les remakes Disney prévus, Blanche-Neige est le plus avancé en production. Rachel Zegler joue Blanche-Neige et Gal Gadot joue la Méchante Reine. Marc Webb, qui a également écrit The amazing Spider-Man est à la réalisation.

La sortie en salles est prévue pour le 21 mars 2024.

Bambi

Bambi est sorti en 1942. Image: disney

Il y a à peine un mois, Disney a annoncé qu'une adaptation de Bambi était en préparation et que l'actrice oscarisée Sarah Polley était en lice pour la réaliser. La technologie CGI (computer-generated imagerie) sera utilisée pour rendre le faon et ses amis les plus réalistes possibles. Disney n'a pas encore annoncé de date de sortie.

Lilo & Stitch

Lilo & Stitch est sorti en 2002. Image: buena vista

Le casting de l'adaptation de Lilo & Stitch est déjà connu. Maia Kealoha jouera Lilo, et la sœur de Lilo, Nani, sera interprétée par Sydney Elizabeth Agudong. Le tournage a commencé à Hawaï en mai. Selon The Hollywood reporter, le remake ne sera pas diffusé au cinéma, mais sera disponible directement sur Disney Plus. Le métrage est prévu pour le printemps 2024.

Les Aristochats

Les Aristochats est sorti en 1970. Image: disney

En mars, Disney a annoncé qui dirigera l'adaptation des Aristochats. Le choix s'est porté sur Questlove (de son vrai nom: Ahmir Khalib Thompson), le batteur du groupe The Roots. Il a précédemment réalisé le documentaire Summer of soul qui a remporté l'Oscar du meilleur documentaire en 2022. Les Aristochats sera sa première expérience de réalisateur de long métrage. Rien n'est connu sur le casting ou une éventuelle date de sortie.

Moana

Moana est sorti en 2016. Image: disney

Disney s'est associé à Dwayne Johnson pour le remake de Moana. The Rock reprendra le rôle de Maui, le grandiose demi-dieu du vent et de la mer. On ne sait pas encore qui endossera le rôle de Moana. Auli'i Cravalho, doubleuse de Moana, est à bord en tant que productrice exécutive. Le scénariste Jared Bush est également de retour, il écrira le scénario (avec Dana Ledoux Miller). Aucune date n'a encore été annoncée.

Hercule

Hercule est sorti en 1997 au cinéma. Image: buena vista

Guy Ritchie dirigera l'adaptation d'Hercule. Il a déjà réalisé l'adaptation live-action d'Aladdin en 2019. Par contre, il n'y a toujours aucune information sur le casting, bien que des rumeurs continuent de circuler. Par exemple, de nombreux fans pensent que Disney veut Danny DeVito comme Philoctète. Aucune date de lancement n'est encore connue.

Prince Charmant

Le Prince dans Cendrillon en 1950. Image: warner bros.

Stephen Chbosky, auteur du film Le monde de Charlie, dirigera le scénario de Prince Charmant, un récit inspiré du conte Cendrillon. Les contours du projet ne sont pas encore connus, mais le métrage devrait raconter l'histoire du point de vue du frère cadet et moins célèbre du prince charmant. Aucune date de sortie n'a été divulguée.

La fée Clochette

Peter Pan est sorti en 1953. Image: disney

Une adaptation de Peter Pan & Wendy est sortie en avril, mais la fée clochette a désormais son propre spin-off. La fée sera jouée par Reese Witherspoon. L'actrice est également impliquée en tant que productrice. Le film se déroule en même temps que l'histoire de Peter Pan et montrera un nouveau regard sur le personnage.

La fée Clochette devrait sortir en mars 2025.

Le bossu de Notre-Dame

Le bossu de Notre-Dame est sorti en 1996. Image: disney

Annoncé pour la première fois en 2019, ce remake est une collaboration entre David Hoberman et Josh Gad, les mêmes qui ont travaillé sur le remake de La belle et la bête en 2017.

Mais le projet est actuellement sur liste d'attente. L'histoire du bossu implique de nombreux problèmes qui doivent être discutés. «Il doit y avoir un accord sur la manière dont nous traitons ces problèmes», a déclaré Alan Menken, le compositeur star de Disney. Il devrait écrire la musique du film.

L'épée dans la pierre

Merlin l'enchanteur est sorti en 1963. Image: disney/buena vista

Le Merlin l'enchanteur de 1963 devrait également faire peau neuve en live-action. Le scénariste et producteur de Game of thrones, Bryan Cogman, est sur le point d'écrire le projet, et Brigham Taylor sera catapulté à la production. Le film ne sortira pas en salles, uniquement sur Disney Plus. A ce jour, aucune date n'a été communiquée.

Robin des bois

Robin des bois est sorti en 1973. Image: fox-mgm

Disney travaille sur un remake du Robin des bois de 1973 pour Disney Plus. Comme pour Le livre de la jungle et Dumbo, les animaux devraient également être développés avec la CGI.

Le réalisateur est Carlos Lopez Estrada et le scénario est écrit par Kari Granlund. Le producteur est Justin Springer, qui a déjà réalisé Dumbo et Tron: legacy pour Disney. Aucune date de sortie n'est prévue.

Le génie

Le génie bleu dans Aladdin en 1992. Image: buena vista

En 2015, Disney a annoncé qu'il développait une comédie d'aventure en live-action sur le génie d'Aladdin. Le film est écrit par Damian Shannon et Mark Swift. Depuis lors, il n'y a pas eu d'autres explications ou détails concernant le projet.

Une nuit sur le mont Chauve

Image: disney

En 2015, Disney a annoncé qu'il allait refaire Fantasia. Le film se concentrera sur le chapitre Une nuit sur le mont Chauve qui parle d'un être sombre qui ressuscite les esprits des morts.

Matt Sazama et Burk Sharpless écriront le scénario et seront également producteurs. Selon The Hollywood reporter, le film sera dans les mêmes tons que Maléfique avec Angelina Jolie. Ici aussi, il n'y a pas eu d'autres mises à jour sur les avancées de la production depuis huit ans.

James et la pêche géante

Le film en stop-motion James et la pêche géante de 1996. Image: disney

James et la pêche géante a d'abord été un film en stop motion. Désormais, l'histoire doit être mise en œuvre comme un vrai film, même s'il n'y a pas eu de nouveaux détails sur la production depuis plusieurs années. Le réalisateur d'American beauty, Sam Mendes, devait réaliser le film, mais il s'est depuis retiré du projet. Le romancier et scénariste Nick Hornby a été choisi, mais on ne sait pas si le film est toujours en préparation ou non.

