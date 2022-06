Ce n'est néanmoins pas la première fois que Walt Disney cherche à inclure davantage de diversité dans ses réalisations. Le film d'animation Encanto , mettant en scène une famille colombienne et qui a connu un succès fou, en est la preuve. Plus récemment encore, le film Buzz l'Eclair où une ranger de l’espace lesbienne est également présentée.

Jennifer Lee, réalisatrice oscarisée de La Reine des neiges et directrice créative des studios d’animation Walt Disney, a reçu un Cristal d’honneur lors du festival d'Annecy, rapporte BFM TV lundi. L'Américaine a également expliqué vouloir «regarder vers l'avenir» et refléter la diversité du monde dans ses productions, notamment la communauté LGBTQ+.

Après La Reine des neiges et Encanto , les réalisateurs proposent désormais de suivre Ethan, personnage principal d' Avalonia , dans «son voyage au cœur d'une terre inexplorée et menaçante peuplée de créatures fantastiques».

Beyoncé a sorti un nouveau tube et il va hanter les cabines d'essayage

Six ans après Lemonade, Beyoncé (ou Queen B. ou Bey ou peu importe) est de retour. Mais pas comme on a l'habitude. Son nouveau single Break my soul, sorti cette nuit, casse littéralement la soul et les fans de r'n'b sont en PLS. Vous vous souvenez de Show Me Love qu'on vous impose encore chez Zara?

On l'a tous vécu une fois dans sa vie: tout seul avec son amour-propre derrière le rideau, on enfile une douzième paire de ce foutu jean (encore trop juste), quand soudain: