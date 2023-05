Sirènes de métier donne un aperçu de la vie quotidienne des sirènes professionnelles. image: netflix

Ce docu Netflix montre la dure réalité du métier de sirène

Sirènes de métier est un documentaire en quatre parties qui vient de sortir sur Netflix. On découvre un monde où des passionnés réalisent leur rêve, mais où ce rêve a un prix.

Corina Mühle Suivez-moi

Des sirènes scintillantes et souriantes glissent avec glamour dans l'eau comme si c'était leur élément naturel. Pendant un instant, le monde s'arrête, votre regard est fixé sur l'être mystique à l'écran. Les sirènes ne sont peut-être pas réelles, mais elles existent en dehors des rêves éveillés et des livres fantastiques des enfants.

Juste à temps pour la sortie en salles du remake de La Petite Sirène par Disney, Netflix sort un documentaire sur les sirènes intitulé Les sirènes de la discorde. Le documentaire en quatre épisodes suit un certain nombre de personnes dont le plus grand rêve est de devenir sirène professionnelle et de gagner de leur vie avec.

L'un des personnages principaux du documentaire s'appelle Morgana Alba. Elle est la fondatrice de Circus Siren Pod, un groupe exclusif de sirènes réservées pour des spectacles. L'objectif de nombreuses personnes dans cette industrie est d'appartenir à ce groupe et le timing du documentaire ne pourrait pas être plus parfait, car au moment du tournage, Morgana est à la recherche de nouveaux interprètes et fait passer des auditions. La pression est forte - beaucoup de personnes postulent et il y a peu d'élus.

Morgana Alba est à la recherche de belles et gracieuses femmes-poissons. image: netflix

Eric, aka Le Blixunami, ou Blix comme il se fait surnommer, a d'autres projets: filmer son propre clip vidéo et gagner suffisamment d'argent pour participer à un concours de sirènes sur un bateau de croisière.

Cette sirène se fait surnommer Le Blixunami. image: netflix

Mais le défi est de taille. Blix, qui se définit comme non-binaire, a été rejeté par sa famille. Eric a été victime d'intimidation à l'école parce qu'il était fasciné par les sirènes quand il était petit garçon. D'autres personnes de la communauté des sirènes avaient des problèmes de drogue ou étaient victimes de violences domestiques. Pour tous, le clan de la mer est une famille retrouvée. Car bien qu'ils soient tous de féroces concurrents dans cette industrie scintillante et colorée, ils se serrent les coudes.

Voici comment se déplacent les sirènes sur la terre ferme. Bild: NetflixAndréanna Seymore/Netflix

Plus qu'un spectacle, c'est une famille. image: netflix

Mais où se trouvent toutes ces sirènes? En Floride, car c'est le lieu le plus emblématique pour ces créatures. En effet, dès les années 1940, des femmes apparaissent dans des spectacles de sirènes à Weeki Wachee et enchantaient petits et grands.

Pendant le tournage du documentaire, une célébration du 75e anniversaire et une réunion des anciennes générations de sirènes sont prévues. Pour ces femmes aussi, leurs anciennes collègues sont comme une famille et la natation reste leur plus grande passion.

Qui est la plus belle des sirènes? image: netflix

Blix (au centre) tourne son clip avec l'aide de la communauté. image: netflix

Un travail physique pénible

Aussi enchanté que soit ce monde, les conditions de travail sont difficiles. Il n'est pas rare qu'une personne contracte des infections des yeux et des oreilles ou souffre d'hypothermie. Cela peut vite devenir très dangereux si vous ne sortez pas de l'eau à temps. Vous devez être en bonne santé, être en bonne forme physique, être flexible, être capable de retenir votre souffle pendant longtemps et être beau et détendu sous l'eau. C'est un travail très dur, physiquement et mentalement. Un travail dans lequel les gens investissent beaucoup d'argent et de temps et qui, souvent, rapporte peu.

Néanmoins, les affaires sont en plein essor. Selon Netflix, c'est une industrie d'un demi-milliard de dollars. La plateforme de streaming ne précise pas comment cet argent est gagné. L'achat d'un costume en silicone n'est pas bon marché et ils sont souvent fabriqués à la main. Il existe des congrès entiers pour le business des sirènes et la tendance semble également être arrivée sur les réseaux sociaux.

En regardant le documentaire, une chose est claire: Pour tous ces gens, être sirène, c'est bien plus qu'un simple spectacle. Ils vivent pour leur plus grande passion et beaucoup restent dans leur personnage de sirène en dehors des performances.

Sirènes de métier est disponible sur Netflix depuis le 23 mai.

