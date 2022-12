J'ai mangé chez Salt Bae et c'était super!

Autant c'est un zouave sur les réseaux sociaux, autant son restaurant à Dubaï vaut le détour (à condition d'avoir de la thune). J'ai dîné dans son établissement en 2020 et c'était tellement bien que j'y suis retournée.

Actuellement, Salt Bae se fait lyncher sur les réseaux sociaux. Il faut avouer qu'il s'est un peu perdu quand il a soulevé le trophée de la Coupe du monde alors que c'est interdit.

Oui, il s'est payé la dèche au Qatar et je ne défends pas son geste, ni celui qu'il a eu envers Messi pour le forcer à faire une photo. Il m'a déçue parce que, jusqu'à maintenant, il n'était pas bien méchant avec ses «cappuccinooooo» et ses «avocadoooo» sur Instagram et surtout, parce que j'ai mangé dans son restaurant à Dubaï et que tout était génial.

Chez watson, on n'a pas tous le même avis sur ce mystérieux personnage:

Déjà, je ne l'appelle pas Salt Bae, mais Nusret, parce que c'est son nom. Pour moi, ce n'est pas le type qui sale de la viande, mais un boucher et un cuisinier qui offre une expérience mémorable. On faisait déjà la queue devant son steakhouse à Istanbul avant qu'il devienne un mème.

La plupart des gens ne me croit pas quand je dis que j'y suis allée non pas pour espérer le rencontrer, mais parce que j'étais curieuse de manger dans son restaurant. D'ailleurs, j'ignorais s'il allait être sur place ou non.

Quand je vois le monde qui fait la queue pour manger à L'Entrecôte à Genève, pour être jeté dehors après 45 minutes comme des malpropres, je n'ai pas honte de dire que j'ai aimé manger chez Nusr-Et

Il se trouve qu'il était bel et bien là. Pourquoi à Dubaï et pas dans l'un de ses 28 autres restaurants? Parce qu'en 2020, la capitale des influenceurs était l'une des seules villes où tout était ouvert, malgré l'épidémie de Covid. C'était the place to be pour les gens qui voulaient faire la fête et chiller à la plage.

Show time!

Dans le restaurant, les morceaux de viande sont exposés comme dans une boucherie. watson

C'est le service à la dubaïote, c'est-à-dire impeccable. watson

A l'intérieur, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde et beaucoup de serveurs qui virevoltent entre les tables, avec d'immenses plateaux sur lesquels il y a d'énormes morceaux de viande. Les salades sont servies dans de grands saladiers à partager et la viande est présentée sur des planches en bois. C'est plus convivial qu'Instagram le laisse penser. Et il n'y a pas que des influenceuses, mais aussi des familles et des gens tout à fait normaux.

Côtes d'agneau et côte de boeuf. watson

Quelques détails nous rappellent, malgré tout, qu'on est à Dubaï et pas au Buffalo Grill de Crissier. Rien que les voitures garées devant le resto: Rolls Phantom, Ferrari, Lamborghini... Des hôtesses à faire pâlir les mannequins de la Fashion Week vous accueillent et, évidemment, des côtes de bœuf recouvertes de feuilles d'or.

Inutile de commander une côte de bœuf dorée pour que le boucher vienne la couper devant vous. Il passe à chaque table et fait son show: il découpe la viande avec un couteau qui ressemble à un sabre, en se déhanchant presque de manière sexuelle. C'est une performance dont il n'a pas l'air de se lasser. Les clients le gratifient de «Oooh!» «Ahhh!» tout en le filmant et en l'applaudissant (ce que j'ai évidemment fait).

Vidéo: watson

Nusret se prête également au jeu des photos avec ses fans. Comme Mickey Mouse à Disneyland: il ne parle pas, mais il sourit.

Suis-je impressionnée? Oui.

Tête de constipée.

Le boucher-star n'est pas le seul à faire le spectacle... les autres serveurs sont également réquisitionnés, que ce soit pour carafer le vin ou préparer le baklava qui arrive avec une fontaine d'azote liquide. Ça ne sert à rien, mais ça fait toujours son effet. D'ailleurs le baklava est si bon qu'on a de la peine à s'arrêter d'en manger.

Show must go on! watson

Est-ce que c'est bon?

Les accompagnements sont simples, mais très bons. Il y a par exemple un oignon frit ouvert comme une fleur qui vaut le détour. Quant à la viande (le plus important), les morceaux ont un niveau de persillage qu'on ne trouve pas dans n'importe quelle boucherie. Ils sont également rassis, ce qui apporte beaucoup de goût. Certaines viandes sont cuites à l'«asado», le BBQ argentin, c'est-à-dire dans des grils verticaux pendant plusieurs heures. Idéal pour de grosses pièces de viande. En revanche, on ne va pas se mentir, Nusret balance beaucoup trop de sel. Il y a un serveur à côté de lui qui tient un pot et dans lequel il pioche comme un bourrin.

Vidéo: watson

Bien sûr qu'on va dans ce resto en connaissance de cause: pour le show, pour l'esbroufe et pour le Dubaï style, mais si c'était dégueulasse, je n'y serais pas retournée. Ce qui m'a particulièrement plu, ce sont les spécialités turques (les plats les moins chers). J'ai découvert des morceaux de viande et des marinades que je n'ai pas l'habitude de manger. Et c'est en prenant ce qu'il y a de moins cher dans un resto qu'on évalue sa qualité.

Combien ça coûte?

Parlons maintenant de ce que vous attendez tous: le prix. En fait, ça varie beaucoup. Comme je l'ai dit, si on prend les spécialités turques, ça reste abordable. Si on commence à taper dans la côte de bœuf normale, les prix s'envolent et si on s'aventure vers la côte de bœuf dorée, c'est impayable. On peut passer de 100 francs à 300 francs par tête, sans alcool. Les Émirats arabes unis étant un pays musulman, l'alcool est surtaxé. Ce qui signifie qu'il est difficile de commander une bouteille de qualité acceptable à moins de 100 francs.

Les prix sont en dirhams, ce qui signifie que le steak doré coûte 380 francs. Ca n'a pas de sens. watson

Finalement, je dirais qu'il faut aimer l'ambiance dîner-spectacle pour aller dans ce genre de taverne. Et puis, Dubaï, c'est pas la porte à côté. Mais n'ayez crainte. Si, vous aussi, vous aimez Nusret, sachez qu'il ouvrira son 29ème restaurant à Milan en 2023.

