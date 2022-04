Image: instagram maevaa.ghennam

Attention, ça va partir dans les aigus! Maeva Ghennam a reçu une nouvelle voiture

La star de la télé-réalité a frôlé l'hystérie en recevant sa nouvelle Classe G Brabus, intérieur cuir rose.

«Oh my God! Oh my God! Oh my goooooooooooooooooooooooood!», c'est les seuls mots que Maeva Ghennam a réussi à prononcer en voyant sa nouvelle voiture. Elle n'a pas su contenir sa joie en découvrant ce 4x4 flambant neuf. La candidate des «Marseillais» a documenté ce moment si précieux sur son compte Instagram.

Il est recommandé aux personnes ayant des problèmes auditifs, les tympans sensibles ou un sonotone de baisser le niveau du son avant de lancer la vidéo.

Vidéo: watson

Les dauphins de la mer d'Arabie ont entendu les ultrasons de Maeva et ils l'applaudissent à deux nageoires.

D'ailleurs, ce son deviendra probablement viral sur TikTok dans quelques jours. On suivra cette enquête de près.

La personnalité de la télé-réalité française qui vit à Dubaï s'est offert une Mercedes. Pas n'importe quelle Mercedes, une Classe G pimpée par le préparateur Brabus, avec intérieur en cuir rose, comme la maison de Barbie. Simple, chic.

Les prix pour ce modèle commencent à partir de 170'000 francs environ (tout dépend si vous prenez l'option GPS).

Maeva a tenté de reprendre ses esprits en taguant la personne qui lui a permis de trouver cette voiture (parce que taguer des marques et des gens, c'est son gagne-pain) mais il semblerait que dans l'hystérie générale, elle se soit trompée puisque le compte @fastfuriousdxb n'existe pas sur Instagram. «Là, je vais lui faire la plus belle des pubs!», crie-t-elle. Pas sûr, du coup.

«Même la ceinture, elle est rose! Y a même des étoiles sur le plafond!!!» Maeva Ghennam, hôtesse prometteuse pour le prochain Salon de l'auto.

Son bonheur est si grand qu'elle en oublie carrément d'ouvrir un cadeau Chanel sur la banquette arrière de la voiture... de son petit ami? Du garagiste mal tagué? On ne sait pas. Mais comme elle le dit si bien: elle s'en fout.

Après cette journée forte en émotions, elle n'oublie pas de souhaiter la bonne nuit à ses 3,2 millions de followers... Avec un S à «aime», parce qu'elle les aime tous, donc c'est au pluriel.

instagram maevaa.ghennam

