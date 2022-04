Furieuses, les influenceuses russes coupent leur sac Chanel

Les riches instagrameuses russes vivant à Dubaï se disent «humiliées». Chanel refuse de leur vendre leurs joujoux préférés.

Alors que c'est la guerre en Ukraine, les stars russes des réseaux sociaux ont déclaré une autre guerre... à Chanel. La marque de luxe française a, comme beaucoup d’autres, suspendu ses activités en Russie. Mais selon les influenceuses russes installées à Dubaï, cités par le Daily Mail, Chanel refuserait de leur vendre des sacs.

Parmi elles, la chanteuse Anna Kalashnikova. Elle s'est indignée après que Chanel lui ait interdit d'acheter des boucles d'oreilles et un sac à Dubaï. Elle a expliqué, sur Instagram, qu'un responsable du magasin lui a dit: «Nous savons que vous êtes une célébrité russe. Nous savons que vous emmènerez vos achats en Russie et nous ne pouvons donc pas vendre les articles de notre marque.»

Anna Kalashnikova à Dubaï, vivant sa best life. instagram

Pour se défendre, elle a un argument: «Je me suis souvenue que Coco Chanel était non seulement la maîtresse d'un officier nazi, mais aussi un agent des services secrets allemands. C'est tellement bas de soutenir le fascisme et la russophobie.»

Celle qui dit avoir dépensé plus d'un million de francs chez Chanel au cours des dernières années a trouvé l'interdiction «quelque peu humiliante». Elle a annoncé qu'elle boycotterait la marque. On espère que l'Otan est attentive à cette situation, c'est un tremblement de terre géopolitique qui est en train de se passer.

Anna Kalashnikova en total look Chanel, le 23 mars. instagram

«C'est un choc pour une femme qui achète Chanel et Chanel Haute Couture depuis plus de 20 ans» L'influenceuse Yana Rudkoskaya, épouse du milliardaire russe Artem Zuev.

L'influenceuse Yana Rudkoskaya. instagram

Plusieurs d’entre elles ont même déclaré qu'on leur avait demandé de signer un document.

Liza Litvin, décoratrice d'intérieur et influenceuse russe, a raconté sur Instagram sa mésaventure. «Je suis allée dans une boutique Chanel du Dubai Mall. Ils ne m'ont pas vendu de sac parce que (attention!) je viens de Russie!!! Chanel a une nouvelle directive. Ils ne vendent que si je signe un papier disant que je ne porterai pas ce sac en Russie.» Elle poursuit: «Ils m'ont demandé mes coordonnées et j'ai dû donner mon numéro de téléphone russe. Ensuite, le manager a dit qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne vendraient aux Russes que s'ils signaient un accord pour ne pas porter leurs articles en Russie.»

Liza Litvin a dû signer un papier lui interdisant de porter son nouveau sac Chanel en Russie. capture d'écran instagram

Selon le Daily Mail, d'autres femmes russes se sont plaintes d'avoir vécu une expérience similaire à Paris.

Le siège français de Chanel a confirmé au média britannique la nouvelle politique et a déclaré qu'ils étaient contraints de l'appliquer en raison des sanctions de l'Union européenne et de la Suisse sur les articles de luxe.

Certaines influenceuses ont décidé de couper leur sac Chanel comme symbole de protestation. Quel courage. C'est vraiment émouvant de voir des gens se battre pour les valeurs profondes de la vie.

Victoria Bonya a posté une vidéo sur Instagram où on la voit se démener avec une paire de ciseaux et un sac Chanel (eh oui, le cuir, c’est solide). Si la maison Chanel ne respecte pas ses clients, pourquoi devrions-nous respecter la maison Chanel?»

Vidéo: watson

Vu comment fonctionne la mode, on ne serait pas étonné de voir Chanel capitaliser sur ce (bad?) buzz en créant une nouvelle ligne de sacs découpés. On voit bien Virginie Viard, directrice artistique dire: «hold my tweed».

Mais, selon Yana Rudkovskaya, il serait, toutefois, possible de contourner l’interdiction. «Nous connaissons certaines boutiques qui sont encore ouvertes lorsqu’un client régulier les appelle», prétend-t-elle. Sinon, il existe un merveilleux outil qui s'appelle... internet et sur lequel on peut faire du shopping en ligne, même chez Chanel.

