Que vous soyez fan ou non de la reine d'Angleterre, vous n'êtes pas sans savoir son amour pour les corgis, ces petites saucisses sur pattes à la silhouette affriolante. Elizabeth II en a possédé une trentaine , depuis son tout premier, «Susan», une femelle offerte par son père quand Lilibeth avait 18 ans.

A l'occasion du 70e anniversaire du règne d'Elizabeth II, ces adorables bestioles courtes sur pattes et aux fessiers rebondis ont afflué à travers tout le Commonwealth pour célébrer leur souveraine. Preuve en images.

Une source a déclaré au Daily Mail que la femme d'affaires américaine était même prête à accepter des billets qui n'étaient pas situés dans les loges «VIP».

C'est ce qu'on appelle un sacré vent. Et il est d'autant plus fracassant lorsqu'il concerne la reine des célébrités, herself: Le palais de Buckingham a rejeté les (nombreuses) demandes reçues de la part de Kim Kardashian de participer à la fête officielle du jubilé de platine de la Reine Elizabeth II.