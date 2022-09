Elizabeth II

Twitter a suivi les funérailles et c'était plus folichon que Stéphane Bern sur France 2

Les obsèques d'Elizabeth II ont commencé peu avant midi ce lundi 19 septembre. On pouvait suivre ce moment historique à la télévision, mais aussi sur Twitter, où les internautes ont puisé profondément dans leur sens du sarcasme.

Il y a ceux qui regardent les obsèques de la Reine à la télévision, ceux préfèrent les suivres sur le site de watson (les plus intelligents) et puis il y a ceux qui vivent les funérailles sur Twitter.

Alors, évidemment, les informations sur le réseau social sont à prendre au second degré, mais c'est un peu plus léger et drôle que Stéphane Bern sur France 2.

Voici les meilleurs tweets:

C'est probablement l'attrapeur de l'équipe de Quidditch.

On voit bien le vif d'or sur le cercueil.

Les objets aussi ont une vie.

C'est vrai que c'est un peu long.

Drakaris!

Au fait👇

Oups!

Le déni.

God save the Queen.

C'est vrai qu'on a de la chance en Suisse.

«C'est beau mais c'est loin.»

Pendant ce temps-là, sur Canal+...

