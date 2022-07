Vacances avec ou sans enfants: voici à quoi il faut s'attendre

Agriculteur·trice, un métier d'avenir. Avec des robots. Et des algues?

Doja Cat veut sortir avec un acteur de Stranger Things et se fait afficher sur TikTok

On vous a posé des questions sur la mort, voici vos réponses

Plus de «Divertissement»

L'Etat le plus vacciné du monde forcé à reconfiner suite à une flambée de cas

Bill Gates aurait quitté Microsoft à cause d'une liaison avec une employée

Les plus lus

Avant l'élection, découvrez les finalistes de «Miss & Mister Suisse Francophone» 2022

Ce samedi 9 juillet a lieu l'élection de la plus belle et du plus beau francophone de Suisse parmi 55 finalistes issus des cantons romands. Voici leurs photos.

C'est au Théâtre Barnabé, à Servion (VD), que deux Romands seront couronnés ce samedi soir Miss et Mister Suisse Francophone. La compétition s'annonce rude: elles sont encore 30 candidates en lice, et 25 candidats.