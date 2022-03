Les Suisses ont élu leurs jeux préférés de 2021 et voici le podium

Le Festival de jeux Ludesco a dévoilé, samedi, le palmarès du Swiss Gamers Award 2021. Parmi les jeux de société préférés des Helvètes, des créations pour les grands et aussi les petits. Voici comment y jouer.

La crise sanitaire du coronavirus aura encore eu raison de l'événement préféré des férus de jeux. Pour la troisième année consécutive, le Festival Ludesco qui devait avoir lieu du 25 au 27 mars à La Chaux-de-Fonds a été annulé. Pour échapper au Covid, la plus grande manifestation entièrement dédiée aux jeux de Suisse se tiendra cet été du 10 et 11 septembre 2022. Mais quelques bonnes nouvelles subsistent.

En effet, le Swiss Gamers Award, la plus prestigieuse récompense dédiée aux jeux de société en Suisse a été remise, ce samedi, par le festival. Des clubs et ludothèques de toute la Suisse ont voté sur les nouveautés parues en 2021. Voici le trio de gagnants des jeux préférés des Suisses:

Les Ruines Perdues de Narak

Type: jeu de société

Nombre de joueurs: jusqu'à quatre

Pour cette douzième édition du concours, le jeux préféré des joueurs suisses, en 2021, a été Les Ruines Perdues de Narak. Le jeu de Michaela «Mín» Štachová et Michal «Elwen» Štach explore les ruines en tout genre afin d'y déterrer des artéfacts, tout en combattant des monstres.

Voici comment y jouer 👇 Vidéo: YouTube/Ludovox

Vous ne connaissez pas le Swiss Gamers Awards? Le Swiss Gamers Award est un prix suisse des jeux de dés, de cartes et de société. Créé en 2010, il est voté par un public qui choisit son jeu préféré de l'année. Les 28 clubs et associations de jeux servent de relais à ces votes. En 2019, le Festival Ludesco durant lequel est présenté le SGA avait attiré 10 000 visiteurs, ce qui en fait le plus grand festival de jeux de Suisse.

7 Wonders Architects

Type: jeu de société

Nombre de joueurs: deux à sept

7 Wonders Architects a été élu second jeu préféré des Suisses durant l'année 2021. Cette création du Français Antoine Bauza est une version simplifiée du célèbre 7 Wonders. Un jeu qui a remporté de nombreux prix et qui est monté sur la première marche du podium lors du tout premier SGA, en 2010.

Les Aventures de Robin des Bois

Type: jeu de société

Nombre de joueurs: deux à quatre

Le jeu de Michael Menzel ferme le trio des jeux préférés des Suisses en raflant la troisième marche du podium. Les Aventures de Robin des Bois propose, comme son nom l'indique, de revivre les aventures de Robin des Bois et ses compagnons dans ce jeu de plateau croisé avec un livre.

Voici comment y jouer 👇 Vidéo: YouTube/Philibert

Depuis 2017, les plus petits peuvent également encenser les jeux qui les ont le plus amusés. Parmi le Swiss Gamers Awards Kids, les trois meilleurs ont été Unlock! Kid (la version enfantine de jeu d'énigme Unlock!) et Mot Malin, un jeu de devinettes. Les deux jeux de cartes My Gold Mine et Tucano, ainsi que le jeu de mémoire Raffi Raffzahn se sont retrouvés à égalité à la troisième place du concours.

Un résumé de tout ça en vidéo? Par ici 👇 Vidéo: YouTube/On Joue-Tu?

