A bord de l’ISS, les astronautes jouent aux «fléchettes»

Drôle d'«expérience» dans la station spatiale?

Il manque peut-être un flipper, mais il y a de quoi s'amuser dans l'ISS. L’équipage de l’expédition 69 a imaginé un jeu d’adresse inspiré des fléchettes.

Dans une vidéo postée le 21 juillet sur le compte Twitter de l’astronaute émirati Sultan Al Neyadi, on voit l’équipage de la Station spatiale internationale (ISS) s’adonner à une activité ludique nommée «space dart» qu'on peut traduire par «les fléchettes de l’espace». Ce jeu d'un nouveau genre consiste à marquer le plus de points possible en lançant une balle de ping-pong dans des anneaux.

Comme pour le Quidditch (les vrais savent), il faut viser l’un des deux anneaux installés à l'intérieur de la station spatiale. Viser le petit rapporte évidemment plus de points. Le taux de réussite dépend de l'habileté de l'astronaute à dompter l'apesanteur. C’est d’ailleurs le cosmonaute russe Sergueï Prokopiev, ayant passé le plus de temps dans l’espace parmi les résidents actuels de la station, qui a remporté la partie.

Sultan Al Neyadi, l'Emirati qui fait partie de l’équipage a expliqué sur Twitter que le jeu de «fléchettes de l’espace» est né lors des nombreuses sessions ludiques de l’équipe.

«Les jeux sont l'une de nos activités préférées à faire ensemble. C’est parfait pour décompresser après le travail et se préparer aux missions qu’il nous reste à accomplir» Sultan Al Neyadi

Il est courant que les astronautes s’amusent avec des balles ou ballons dans l’ISS. En 2018, durant la Coupe du monde de football qui se déroulait en Russie, un cosmonaute russe avait joué au foot dans la station. L'année passée encore, en octobre 2022, l’équipage de l’expédition 68 s’était aussi amusé avec une balle de baseball. (sbo)

