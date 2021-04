Divertissement

Etats-Unis

The Josh Fight: bataille de frite de piscine aux Etats-Unis



Des centaines de Josh se sont livrés à une bataille de frites

C’est un enfant de 4 ans qui a gagné et devinez quoi? Il s’appelle Josh.

Samedi 24 avril, des centaines de personnes se sont réunies dans un parc de la ville de Lincoln, dans le Nebraska. Ils se livrés à une intense bataille de frites de piscine. Les combattants ont tous un point commun, ils s’appellent Josh.

Comment s’est organisée cette Josh Fight ?

Tout a commencé il y a un an, pendant la pandémie. Un certain Josh Swain, un étudiant de 22 ans d’Arizona qui s'ennuyait, a créé un groupe sur Facebook avec un tas de personnes ayant les mêmes noms et prénoms que lui.

Ce fameux Josh Swain a ensuite élargi le groupe aux personnes s’appelant Josh tout court et leur a donné rendez-vous un an plus tard pour une bataille les uns contre les autres. But officiel: gagner le droit exclusif de porter le prénom de Josh. But officieux: se mettre des coups de frite en mousse.

Une centaine de Josh a répondu à l’appel. Les festivités ont commencé avec un «Feuille, Caillou, Ciseaux» entre Josh Swain d’Arizona (à gauche ci-dessous) et Josh Swain du Nebraska.

S'en est suivie la bataille de frites. Sans grande surprise, le gagnant s'appelle Josh. Plus précisément Joshua Vinson et il a 4 ans. Pour le féliciter de s’être battu avec bravoure, il a remporté une couronne en papier Burger King et a été hissé en l'air, façon bébé Simba, pour que tous les autres Josh puissent le voir.

L’organisateur a expliqué au Lincoln Journal Star qu’il ne s’attendait pas à voir autant de monde et autant de personnes motivées. L'un des participants, Josh Kelsey, a déclaré qu'il était venu en voiture de St. Louis et qu'il avait été soufflé par l'ampleur de l'événement.

En plus de s’être bien marrés, les participants ont fait don de 200 à 300 kilos de nourriture pour la banque alimentaire de la ville de Lincoln et ont récolté plus de 8000 dollars pour la fondation de l'hôpital et du centre médical pour enfants d'Omaha. Cœur, cœur, cœur avec les mains.

D'autres photos de cette bataille sanglante👇 1 / 8 The Josh Fight source: keystone / keystone

