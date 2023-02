Vidéo: watson

«Breaking Bad» revient avec une nouvelle drogue

Bryan Cranston et Aaron Paul se retrouvent à l'occasion du Super Bowl dans une publicité réalisée par Vince Gilligan, le créateur de la série Breaking Bad.

Le Super Bowl est la période des superlatifs pour tous les publicitaires outre-Atlantique. Avec une audience de plus de 100 millions de téléspectateurs américains, les marques doivent rivaliser d'ingéniosité pour proposer des spots qui claquent et se permettre donc de dépenser sans compter. Cette année, la marque Popcorners a mis les petits plats dans les grands pour faire revenir à l'écran un monument de la télévision.

Si vous être sériephile, vous savez probablement que Breaking Bad est une des œuvres les plus salués du petit écran. Si la série s'est terminée en 2013, le duo formé par Bryan Cranston et Aaron Paul s'était déjà réuni en 2019 à l'occasion du film Netflix El Camino qui sert d'épilogue au personnage de Jesse et lors d'un flashback durant la dernière saison de la série spin-off Better Call Saul sortie l'année passée. Il n'aura donc pas fallu beaucoup de temps pour retrouver les plus célèbres trafiquants de drogues qui, cette fois, se sont lancés dans un marché bien plus légal: les nachos de maïs soufflés.

Longue d'une minute, le spot publicitaire montre Walter White et Jesse Pinkman à la découverte des PopCorners, des chips soufflées au four créé par Walter White dans leur camping-car. Ensemble, ils vont donc retrouver Tuco Salamanca (interprété par l'acteur Raymond Cruz), le baron d'un cartel mexicain, pour lui faire découvrir ce nouveau produit. Un scénario qui reprend quasiment scène par scène un moment clé de Breaking Bad.

Pour s'assurer une certaine authenticité, l'entreprise derrière ces chips soufflées ne s'est pas uniquement contentée du trio d'acteurs et des mêmes décors, mais s'est également attaché les services du créateur de Breaking Bad pour la réalisation: Vince Gilligan.



Dans une interview accordée à Entertainement Weekly, Bryan Cranston a expliqué avoir accepté de revêtir à nouveau le costume de son personnage en voyant que PopCorners souhaitait recréer «l'authenticité des personnages, de la garde-robe au camping-car». En effet, le spot est relativement troublant tant tout est reproduit à l'identique, si bien que le paquet de chips semble avoir été incrusté sur des images originales tirées de la série.

La finale du Super Bowl ce n'est pas que des publicités, c'est aussi des bandes-annonces de blockbusters à venir, dont celles d'Indiana Jones et le Cadran de la Destinée ou encore The Flash, attendus sur les écrans en juin. Musicalement, c'est Rihanna qui mettra le feu durant le très attendu Half-Time Show en milieu de partie. On a hâte d'être à ce dimanche 12 février.

