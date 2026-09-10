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15 photos qui prouvent que la Floride est un Etat à part

Florida Man Meme
Vous pensiez avoir tout vu? La Floride a, une fois encore, quelques surprises en réserve.Image: x

15 photos qui prouvent que la Floride est vraiment un lieu à part

Il y a les faits divers, et puis il y a les faits divers de Floride. Alligators, arrestations improbables et personnages hauts en couleur: voici une nouvelle sélection de scènes qui ne pouvaient (presque) arriver que dans le Sunshine State.
10.09.2026, 05:5810.09.2026, 05:58

Ah, la Floride. L’Etat où mûrissent les oranges et où les présidents orange bien mûrs se sentent chez eux.

Voici quelques aperçus intéressants de ce joyeux Etat, agrémentés de quelques-uns des gros titres les plus récents consacrés à notre bien-aimé «Florida Man» ou, en l’occurrence, à «Florida Woman».

Des choses qui peuvent arriver lorsque vous possédez une piscine en Floride.

Lustige Bilder aus Florida
Image: reddit

Mieux vaut se tenir à distance des alligators. Sauf si vous êtes suffisamment courageux pour les utiliser comme taxi.

Lustige Bilder aus Florida: Waschbär auf Alligator
Image: reddit

Ou pour d’autres choses.

Lustige Bilder aus Florida
Image: reddit

Une Floridienne a plaidé coupable devant un tribunal d’avoir caché un alligator de 30 centimètres dans son pantalon de yoga ainsi que 41 tortues dans un sac à dos «Turtles», en violation des lois de l’Etat sur la protection de la faune.

Passons à un autre animal: voici une souris embarquée par la police.

Lustige Bilder aus Florida
Image: x

Un employé de Chuck E. Cheese portant son costume intégral a été arrêté à Tallahassee, en Floride, pour fraude à la carte de crédit.

Voilà un autocollant de voiture sacrément romantique.

Neulich in Florida
Image: reddit

Cousins par le sang – amoureux par choix

Salutations d’un Floridien civilisé:

Lustige Bilder aus Florida
Image: reddit

Pas de grosses bonnes femmes

Les bagnoles et motos farfelues semblent faire partie des bonnes manières locales.

Lustige Bilder aus Florida
Image: reddit

(Nous espérons que ce truc est vide. Probablement pas – parce que la Floride.)

Dans l’esprit du «Sunshine State»: un véritable rayon de soleil.

Florida Man macht Sachen
Image: screenshot yahoo

Un Floridien âgé, qui porte souvent des strings, arrêté pour exhibitionnisme à proximité d’un complexe résidentiel.

Cette «Florida Woman» a littéralement fait du «Seich».

Florida Woman macht Seich
Image: screenshot Yahoo

Une Floridienne de 31 ans est accusée d’avoir uriné sur des objets dans plusieurs logements Airbnb et causé pour plus de 3000 dollars de dégâts matériels.

On avait presque raté ces toutes petites roulettes.

Lustige Bilder aus Florida
Image: reddit

Apparemment, c’est un panneau important dans le coin.

Lustige Bilder aus Florida
Image: reddit

En raison des températures élevées, nous n’acceptons pas l’argent provenant de votre soutien-gorge. Merci.

Cela explique pas mal de choses.

Lustige Bilder aus Florida
Image: x

Un Floridien réussit à mal orthographier le mot «School» sur un marquage au sol… deux fois.

Miami: un avion-cargo dérape et fait cinq morts
Miami: un avion-cargo dérape et fait cinq morts

Ce Floridien est-il choqué ou énervé? Difficile à dire.

Lustige Bilder aus Florida: Tattoo Kopf
Image: reddit

Tiens donc?

Lustige Bilder aus Florida
Image: reddit

Voilà enfin les gros titres qui comptent.

Lustige Bilder aus Florida
Image: reddit

Un homme chasse des coyotes avec un mug à café.

Et si vous voulez faire du shopping en Floride…

Lustige Bilder aus Florida
Image: reddit

[Nous ne traduirons pas ça.]

La réponse à la question de savoir si la Floride est parfois capable de se tenir tranquille:

Lustige Bilder aus Florida
Image: reddit

D’accord, d’accord, on a compris.

Lustige Bilder aus Florida
Image: reddit

Va te faire f*utre depuis la Floride.

(sim)

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