Vous pensiez avoir tout vu? La Floride a, une fois encore, quelques surprises en réserve. Image: x

15 photos qui prouvent que la Floride est vraiment un lieu à part

Il y a les faits divers, et puis il y a les faits divers de Floride. Alligators, arrestations improbables et personnages hauts en couleur: voici une nouvelle sélection de scènes qui ne pouvaient (presque) arriver que dans le Sunshine State.

Plus de «Divertissement»

Ah, la Floride. L’Etat où mûrissent les oranges et où les présidents orange bien mûrs se sentent chez eux.

Voici quelques aperçus intéressants de ce joyeux Etat, agrémentés de quelques-uns des gros titres les plus récents consacrés à notre bien-aimé «Florida Man» ou, en l’occurrence, à «Florida Woman».

Des choses qui peuvent arriver lorsque vous possédez une piscine en Floride.

Mieux vaut se tenir à distance des alligators. Sauf si vous êtes suffisamment courageux pour les utiliser comme taxi.

Ou pour d’autres choses.

Une Floridienne a plaidé coupable devant un tribunal d’avoir caché un alligator de 30 centimètres dans son pantalon de yoga ainsi que 41 tortues dans un sac à dos «Turtles», en violation des lois de l’Etat sur la protection de la faune.

Passons à un autre animal: voici une souris embarquée par la police.

Un employé de Chuck E. Cheese portant son costume intégral a été arrêté à Tallahassee, en Floride, pour fraude à la carte de crédit.

Voilà un autocollant de voiture sacrément romantique.

Cousins par le sang – amoureux par choix

Salutations d’un Floridien civilisé:

Pas de grosses bonnes femmes

Les bagnoles et motos farfelues semblent faire partie des bonnes manières locales.

(Nous espérons que ce truc est vide. Probablement pas – parce que la Floride.)

Dans l’esprit du «Sunshine State»: un véritable rayon de soleil.

Un Floridien âgé, qui porte souvent des strings, arrêté pour exhibitionnisme à proximité d’un complexe résidentiel.

Cette «Florida Woman» a littéralement fait du «Seich».

Une Floridienne de 31 ans est accusée d’avoir uriné sur des objets dans plusieurs logements Airbnb et causé pour plus de 3000 dollars de dégâts matériels.

On avait presque raté ces toutes petites roulettes.

Apparemment, c’est un panneau important dans le coin.

En raison des températures élevées, nous n’acceptons pas l’argent provenant de votre soutien-gorge. Merci.

Cela explique pas mal de choses.

Un Floridien réussit à mal orthographier le mot «School» sur un marquage au sol… deux fois.

Ce Floridien est-il choqué ou énervé? Difficile à dire.

Tiens donc?

Voilà enfin les gros titres qui comptent.

Un homme chasse des coyotes avec un mug à café.

Et si vous voulez faire du shopping en Floride…

[Nous ne traduirons pas ça.]

La réponse à la question de savoir si la Floride est parfois capable de se tenir tranquille:

D’accord, d’accord, on a compris.

Va te faire f*utre depuis la Floride.

(sim)

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