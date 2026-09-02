Le Burning Man a sa tour Eiffel (et elle est brisée en deux)

Vidéo: watson

Il a fallu 50 jours pour la transporter

Le monument parisien a eu droit à une réplique brisée au milieu du désert de Black Rock, aux Etats-Unis, à l’occasion du célèbre festival Burning Man.

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Après avoir offert la Statue de la Liberté aux Américains en 1886, la France leur a livré en 2026 une réplique de sa tour Eiffel. Mais celle-ci est loin de trôner fièrement: elle se présente brisée en deux, gisant au sol dans le désert de Nevada à l'occasion du Burning Man, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus.

Le Burning Man, c'est est un immense rassemblement de la contre-culture et de la création artistique qui se tient chaque année dans le désert de Black Rock dans l'Etat de Nevada, aux Etats-Unis. L'événement se déroule sur neuf jours à la fin du mois d'août et se termine début septembre.

Plus qu'un simple festival, sa communauté le définit comme une ville temporaire et utopique nommée Black Rock City, régie par l'autonomie, l'expression de soi et le don. L'événement culmine avec l'incendie volontaire du «Man», une immense effigie humaine en bois.

Un spectacle de funambule a lieu entre les deux sommets de cette sculpture. Image: Instagram

Cette année, parmi les 500 installations sélectionnées, figure «Eiffela Broken Dream». Cette tour Eiffel brisée en deux a été imaginée il y a dix ans par le Français Philippe Maindron. Avec ses 26 tonnes, ses 30 mètres de long et ses 15 mètres de haut, l’installation a nécessité 50 jours de transport pour rejoindre les Etats-Unis, par bateau puis par camion jusqu’au désert de Black Rock. Elle a été conçue dans le département de la Vendée, dans l’ouest de la France, avec l’aide d’une vingtaine de bénévoles, pour un chantier d’un montant de 300 000 euros, financé par son créateur, comme il l’explique sur son compte Instagram.

Avec ses flammes, ses lumières et ses spectacles de funambules entre les deux sommets de la sculpture, Eiffela Broken Dream a tout pour faire sensation. Mais, comme toutes les structures du festival, elle sera démontée à la fin de celui-ci, le 7 septembre prochain. Son créateur, Philippe Maindron, a confié espérer pouvoir la vendre sur place au plus offrant. (sbo)