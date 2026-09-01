Léa Doffey, finaliste de la Star Academy, a dévoilé son nouveau titre Dis-moi. Image: Léa Doffey

«Mamaaaaa, ça c’est du clip»: les fans de Léa Doffey n'en peuvent plus

La Romande, qui est arrivée en finale de la Star Academy en 2025, vient de dévoiler le clip de son nouveau titre «Dis-moi». Et les internautes sont déjà conquis.

Plus de «Divertissement»

Le teasing a commencé début août. Sur les réseaux sociaux, la Biennoise Léa Doffey, qui est arrivée en finale de la Star Academy fin 2025, annonçait la sortie imminente de son tout premier titre. «Petite preview de ce qui arrive... Il vous reste dans la tête?», demandait-elle à ses abonnés il y a quelques semaines.

Dis-moi est sorti le 28 août. Le clip a été dévoilé dans la foulée, ce lundi 31 août. Et immédiatement, les internautes ont été conquis.

«Mamaaaaa, ça c’est du clip ❤️‍🔥»

«STAR STAR STAR!!! ❤️»

«Le son est vraiment chouette, et puis ça reste direct dans la tête, la go a tout compris»

«Notre gagnante un point c'est tout! Bravo Léa pour tout. Cette chanson est une pépite»

Outre le public, on découvre sous les différentes publications des messages de soutien de la Star Academy ou de la célèbre chanteuse française Vitaa.

Relation toxique

A quelques heures de la sortie officielle du clip, Léa Doffey s'est exprimée dans un message publié en ligne. Elle a invité les gens à lui faire des retours, avant de poursuivre:

«Partagez le clip, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis sûre que ça va vous plaire autant qu'à moi. Ça me ressemble, j'en suis très fière et j'ai trop trop hâte. Je vous aime!»

La vidéo s'ouvre sur les images d'un garage, un chat noir est en premier plan. Rapidement, la Romande se met à danser, accompagnée d'autres femmes, devant des voitures. Les paroles traitent d'une relation de couple compliquée, toxique, au point où les deux amoureux doivent consulter une psychologue. La chanteuse compare cet amour à «une voiture que l'on conduit trop vite».

Pour l'heure, la finaliste de la Star Academy n'a fourni aucune information sur d'éventuels autres projets musicaux. Affaire à suivre! (ag)