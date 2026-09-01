«Mamaaaaa, ça c’est du clip»: les fans de Léa Doffey n'en peuvent plus
Le teasing a commencé début août. Sur les réseaux sociaux, la Biennoise Léa Doffey, qui est arrivée en finale de la Star Academy fin 2025, annonçait la sortie imminente de son tout premier titre. «Petite preview de ce qui arrive... Il vous reste dans la tête?», demandait-elle à ses abonnés il y a quelques semaines.
Dis-moi est sorti le 28 août. Le clip a été dévoilé dans la foulée, ce lundi 31 août. Et immédiatement, les internautes ont été conquis.
Outre le public, on découvre sous les différentes publications des messages de soutien de la Star Academy ou de la célèbre chanteuse française Vitaa.
Relation toxique
A quelques heures de la sortie officielle du clip, Léa Doffey s'est exprimée dans un message publié en ligne. Elle a invité les gens à lui faire des retours, avant de poursuivre:
La vidéo s'ouvre sur les images d'un garage, un chat noir est en premier plan. Rapidement, la Romande se met à danser, accompagnée d'autres femmes, devant des voitures. Les paroles traitent d'une relation de couple compliquée, toxique, au point où les deux amoureux doivent consulter une psychologue. La chanteuse compare cet amour à «une voiture que l'on conduit trop vite».
Découvrez la vidéo 👇🏻
Pour l'heure, la finaliste de la Star Academy n'a fourni aucune information sur d'éventuels autres projets musicaux. Affaire à suivre! (ag)