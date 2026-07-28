Sable rose en Crète ou criques escarpées en Sardaigne: voici dix joyaux littoraux européens à découvrir pour s'évader cet été. image: watson

10 plages d'exception en Europe où poser votre serviette cet été

Sable fin, eaux cristallines et paysages d’exception: voici une sélection des plus magnifiques étendues littorales du continent pour vous évader cet été.

Dorothea Meadows / t-online

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Pour une grande majorité de vacanciers, le trio gagnant du séjour réussi repose sur le soleil, la mer et des panoramas côtiers à couper le souffle. L’Espagne, la Grèce et la Turquie demeurent parmi les destinations estivales les plus prisées. Mais vers quelles baies ou quelles étendues de sable faut-il se tourner pour vivre une expérience inoubliable?

Une étude du portail de voyage weg.de révèle que la plage constitue la priorité absolue de près de la moitié des voyageurs. Voici dix joyaux littoraux européens qui méritent le détour.

Lara Beach – Antalya, Turquie

Incontournable de la Riviera turque, la région d’Antalya abrite l’un des plus somptueux littoraux de la région: Lara Beach. Située à une douzaine de kilomètres à l’est du centre-ville et facilement accessible en transports en commun, cette vaste bande côtière s’étend sur plus de douze kilomètres.

Plage de Lara: Des enfants jouent au bord de l'eau sur la plage turque. IMAGO/Orhan Cicek

Mêlant sable foncé et fins galets, le site offre des équipements confortables, des activités nautiques variées, des espaces de jeux pour enfants ainsi qu’une eau d’une clarté remarquable.

Cala Agulla – Majorque, Espagne

L’île espagnole regorge de trésors balnéaires, mais la Cala Agulla, située dans l’est du territoire, se distingue tout particulièrement. Logée au cœur d’une réserve naturelle préservée, entre massifs forestiers et dunes intouchées, cette baie au sable blanc baigne dans un environnement très peu urbanisé, offrant un cadre serein et paisible.

Cala Agulla: La plage de Cala Ratjada à Majorque est généralement très fréquentée. agefotostock/imago-images-bilder

Elafonissi Beach – Crète, Grèce

Nichée dans le sud-ouest de la Crète, la plage d'Elafonissi enchante par son lagon aux nuances féeriques. Son sable présente de délicats reflets rosés, créés par la décomposition naturelle de roches et de coquillages. Entouré de dunes claires et de rochers sombres, le site permet de rejoindre à pied une petite île voisine à travers des eaux peu profondes.

Plage d'Elafonissi: Cette plage de Crète attire de nombreuses personnes, notamment grâce à son sable rose. agefotostock/imago-images-bilder

Les récifs coralliens environnants raviront également les adeptes de plongée avec masque et tuba.

Cala Mariolu – Sardaigne, Italie

Surnommée «is pùligi de nie» (les puces de neige) en raison de ses petits galets blancs et rosés, la Cala Mariolu impressionne par son éclat naturel. Dominée par une falaise spectaculaire qui culmine à près de 500 mètres de hauteur, cette crique escarpée est principalement accessible par la mer ou via un sentier d’excursion escarpé.

Cala Mariolu en Sardaigne: Cette petite baie est plus facilement accessible par bateau. agefotostock/imago-images-bilder

Afandou Beach – Rhodes, Grèce

Bénéficiant de plus de 300 jours d’ensoleillement par an, l'île de Rhodes accueille la plage d'Afandou à moins de vingt kilomètres de sa capitale. Très vaste et alternant zones sableuses et sections galetées, elle est parfaite pour la baignade en eau profonde, la planche à voile ou encore l’exploration de cavernes dissimulées à l’une de ses extrémités.

Plage d'Afandou à Rhodes: La plage est très longue et est tantôt recouverte de sable, tantôt de galets. agefotostock/imago-images-bilder

Cavo Paradiso Beach – Kos, Grèce

Bien que de dimension modeste, l’île de Kos possède un littoral d'une grande diversité. A sa pointe sud-ouest, Cavo Paradiso se mérite après un trajet sur des chemins rocailleux. L'effort est amplement récompensé par un sable fin et des teintes turquoises éclatantes, garantissant une tranquillité rare, même au plus fort de la saison estivale.

Plage de Cavo Paradiso à Kos: On peut encore y trouver un coin tranquille même en pleine saison. agefotostock/imago-images-bilder

Cavo Paradiso Beach – Kos, Grèce

A une vingtaine de minutes de Costa Calma, ce site emblématique de Fuerteventura séduit par ses vastes étendues dorées et ses eaux calmes. À marée haute, une lagune protégée se forme autour d’un banc de sable central, offrant un bassin naturel idéal pour les familles, tandis que les amateurs de sports de glisse y trouvent un terrain de jeu privilégié.

Playa Risco del Paso à Fuerteventura: cette plage est non seulement idéale pour les véliplanchistes, mais elle est également excellente pour la baignade. imagebroker/imago-images-images

Playa de Patalavaca – Gran Canaria, Espagne

Située dans le sud de Gran Canaria, la plage de Patalavaca bénéficie d’un climat doux tout au long de l’année. Bordée par une promenade bordée de palmiers, cette baie de 200 mètres de long est séparée en deux par un promontoire rocheux. Son emplacement abrité garantit une baignade paisible et sécurisée.

Patalavaca: Les palmiers créent une ambiance caribéenne. McPhoto/imago-images-bilder

Playa de las Teresitas – Ténérife, Espagne

A proximité de la capitale Santa Cruz, cette célèbre plage artificielle s'étend sur deux kilomètres. Élaborée à partir de sable fin en provenance du Sahara et ombragée par de nombreux palmiers, elle offre une atmosphère résolument tropicale. Un digue extérieure protège le rivage des fortes houles, assurant des eaux calmes pour les petits et grands.

Playa de las Teresitas, Tenerife: Le récif permet même aux enfants de se baigner ici quasiment sans danger. Christian Offenberg/imago-images-bilder

Canal d’Amour – Corfou, Grèce

Au nord-ouest de Corfou, le Canal d'Amour propose un décor façonné par d'impressionnantes formations de grès. Entre grottes marines et tunnels sculptés par les vagues, la légende raconte que les couples traversant ces passages à la nage scellent leur amour pour toujours.