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Miki a enflammé la scène Véga sous le soleil du Paléo

Vidéo: watson

Miki a mis Paléo en surchauffe

En début de soirée ce jeudi, la chanteuse franco-coréenne Miki a offert une prestation débordante d'énergie devant une foule immense réunie devant la scène Véga du Paléo Festival.
24.07.2026, 11:5824.07.2026, 11:58
Noémie Pascalin
Noémie Pascalin

C’est tôt, à 17h30, sous un soleil radieux et devant un public particulièrement dense, que Miki est entrée en scène. Pour habiller le décor, un scorpion monumental et la bannière de son album Graou surplombaient le plateau. Très attendue par les spectateurs après le succès viral de son clip et ses passages télévisés remarqués - notamment à la Star Academy -, l'artiste n'a pas tardé à conquérir l'assistance.

Imposant immédiatement son univers au croisement de l'électro trash et d'un chant au ton murmuré, parfois presque marmonné, l'interprète de Ça pik un peu quand même a fait preuve d'une aisance et d'une ferveur contagieuses.

Le concert a également été marqué par de nombreux moments de proximité avec les festivaliers. Lors du morceau Particules, Miki est descendue dans la foule en compagnie d'un invité surprise: Robin, un jeune fan qui brandissait un panneau pour demander à partager la chanson avec elle.

Traversant le public, l'artiste s'est hissée sur un cube aux côtés du garçon. Au moment du passage le plus électro de la piste, une impressionnante masse de spectateurs s'est mise à tourner autour d'eux, créant un mouvement de foule saisissant.

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La chanteuse a ensuite enchaîné avec le titre Roger Rabbit, au cours duquel elle a fini au sol, avant de se relever pour interpréter Echec et mat. Enfin, elle est descendue une nouvelle fois au milieu du public pour Aurores boréales, s'offrant un slam portée par la foule.

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