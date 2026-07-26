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7 destinations d’Europe à éviter cet été (et où aller à la place)

Le tourisme de masse n’est pas un phénomène réservé aux destinations exotiques. De nombreux lieux européens sont eux aussi saturés de visiteurs – et les vacances de rêve tournent rapidement au cauchemar.

Nils Katzur / t-online

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Les spécialistes parlent d’«overtourism», soit de «tourisme excessif», pour désigner le phénomène par lequel des destinations autrefois très prisées deviennent peu attrayantes en raison de leur propre succès. Cela arrive lorsque trop de visiteurs se rendent au même endroit au même moment.

L’afflux excessif de touristes entraîne alors, dans les villes et les communes concernées, une hausse des loyers et transforme les centres-villes afin qu’ils répondent avant tout aux besoins des visiteurs, avec des boutiques de souvenirs, des lieux de sortie et des offres de divertissement. La dégradation des espaces publics et le vandalisme sont souvent les conséquences.

En Europe, plusieurs régions sont touchées par les effets du tourisme de masse. Voici les destinations populaires concernées:

1. Venise

La ville lagunaire située sur la côte Adriatique connaît un grand succès depuis les débuts du tourisme. L’écrivain Thomas Mann lui a même consacré une nouvelle en 1911. Mais aujourd’hui, La Mort à Venise symbolise à elle seule la menace que représente le tourisme de masse.

Un droit d’entrée instauré en raison de l’afflux des navires de croisière: déjà avant les restrictions de voyage liées à la pandémie, Venise croulait sous les navires de croisière qui déversaient des visiteurs dans la ville du matin au soir. Rien qu’en 2019, environ 25 millions de personnes auraient visité la ville. Depuis cette année, les visiteurs à la journée doivent même payer un droit d’entrée pour se rendre à Venise. L’agence culturelle des Nations unies a déjà placé la ville sur la liste des sites du patrimoine mondial menacés.

Venise. Image: Shutterstock

Une «promenade authentique dans la ville» est devenue presque impossible, car la plupart des ruelles sont désormais occupées par des boutiques de souvenirs. En raison de l’explosion des loyers, la majorité des Vénitiens vivent aujourd’hui dans le quartier de Mestre, sur la terre ferme.

2. Barcelone

La ville de la Costa Brava lutte depuis plusieurs années contre une hausse constante du nombre de visiteurs, car Barcelone est devenue une destination toujours plus populaire à l’échelle internationale. En 2022, les autorités ont tenté d’inverser la tendance en imposant pendant six mois des restrictions strictes aux touristes à la journée. Car, comme à Venise, les navires de croisière déversent une grande partie des visiteurs dans la ville.

La frustration liée au manque de logements: même les touristes peuvent constater les effets du tourisme de masse. Pour les habitants, le problème ne se limite toutefois pas aux rues encombrées – leurs inquiétudes touchent à leur quotidien. En raison d’un marché des locations de vacances peu réglementé, les prix des loyers ont fortement augmenté. Les habitants de Barcelone expriment ouvertement leur mécontentement, notamment avec des inscriptions peintes sur les murs comme «Tourist go home».

La foule se presse le long de la célèbre promenade historique de La Rambla à Barcelone. Keystone

C’est pourquoi la ville a décidé d’interdire complètement la location de logements de vacances d’ici à la fin de l’année 2028. Les appartements actuellement encore loués aux visiteurs devront alors être remis à disposition des habitants.

3. Amsterdam

Pour un court séjour, Amsterdam figure parmi les destinations les plus populaires d’Europe. La ville ne propose pas seulement un riche patrimoine culturel. Aux côtés du musée Rijksmuseum et du musée Van Gogh, le quartier rouge De Wallen et la politique libérale en matière de drogues attirent un grand nombre de touristes. Des visiteurs du monde entier arrivent également dans la ville portuaire à bord de navires de croisière.

Des interdictions en raison des excès touristiques: Amsterdam a instauré toute une série de restrictions pour les visiteurs. Une décision récente interdit notamment la construction de nouveaux hôtels dans la ville. Dès 2021, un quota touristique a été introduit, précisant que «le nombre de nuitées touristiques par année ne doit pas dépasser 20 millions».

De nouvelles règles s’appliquent également aux nombreux navires de croisière qui font escale à Amsterdam. Au cours des cinq prochaines années, le nombre de bateaux de croisière fluviale doit être réduit de moitié. À partir de 2028, seuls 1’150 navires au maximum pourront accoster. L’accès à la ville en bus ou en voiture est également rendu plus difficile pour les voyageurs. Depuis janvier 2024, les autocars de plus de 7,5 tonnes ne peuvent plus entrer dans le centre-ville sans autorisation. De nombreux parkings doivent par ailleurs disparaître.

Amsterdam. Keystone

Au début de l’année, la taxe touristique a également été augmentée, passant de 7% à 12,5%. Les visiteurs qui passent la nuit sur place doivent donc payer davantage par nuit. Pour les passagers des bateaux de croisière, le forfait journalier est passé de 8 à 11 euros. Dans le cadre de la campagne «Stay Away» menée par la ville, les touristes venus faire la fête doivent être dissuadés, notamment grâce à un quiz qui apparaît par exemple lorsqu’un internaute recherche des termes comme «enterrement de vie de garçon à Amsterdam».

4. Dubrovnik

Depuis au plus tard la série HBO Game of Thrones, la ville croate de Dubrovnik, qui compte 42’000 habitants, est connue d’un large public. L’ancienne destination confidentielle est devenue l’un des lieux de vacances les plus prisés au monde – au grand dam de la population locale.

Les flux de visiteurs canalisés: pendant la haute saison, des milliers de touristes traversent chaque jour la vieille ville. Pour que cela se déroule sans encombre, Dubrovnik a dû mettre en place par le passé un système d’orientation à l’aide de panneaux. Au fil du temps, la ville historique de l’Adriatique a été de plus en plus envahie par les touristes arrivant en bateau de croisière.

Dubrovnik. Keystone

Ceux qui souhaitent malgré tout découvrir la ville devraient privilégier une visite en automne ou en hiver. Les rues sont alors désertes. De nombreux anciens habitants de la vieille ville ont déjà quitté leurs maisons en raison de l’afflux de visiteurs – malgré les avantages fiscaux proposés par les autorités municipales.

5. Côte amalfitaine

La région autour de la ville côtière d’Amalfi est considérée comme l’un des panoramas les plus célèbres d’Italie. Sur des falaises escarpées se dressent les maisons colorées de villages aux noms évocateurs comme Positano, Atrani ou Amalfi. Les touristes peuvent parcourir d’étroits chemins traversant des jardins en terrasses plantés de cyprès et de citronniers. La région est connue pour son limoncello, une liqueur fabriquée à partir de citrons.

Des embouteillages sur plusieurs kilomètres: la région côtière est très appréciée des touristes à la journée venant de Naples, située au nord, ou de Salerne, à l’est. En haute saison, ceux-ci affluent directement vers les villages côtiers en ferry ou empruntent la célèbre route côtière Amalfitana.

Côte amalfitaine. Image: Shutterstock

C’est pourquoi une règle de circulation a été mise en place sur cette route pendant la haute saison afin de limiter le trafic. Les jours correspondant à une date paire, les voitures dont le dernier chiffre de la plaque d’immatriculation est pair ne peuvent pas circuler – et inversement. Vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet ici.

6. Santorin

Lorsqu’on pense à la Grèce ou que l’on saisit ce mot dans un moteur de recherche, on tombe presque automatiquement sur l’image de maisons blanchies à la chaux aux coupoles bleues, perchées sur une côte escarpée et déchiquetée. Le panorama de carte postale de l’archipel de Santorin est devenu le symbole des vacances en Grèce.

Des dizaines de milliers de touristes sur une petite île: les visiteurs doivent donc partager le lieu avec des personnes venues du monde entier. Santorin est parfaitement accessible au tourisme de masse. L’île principale de Théra, qui compte à peine 15’000 habitants, dispose d’un aéroport et d’un port pour les ferries.

Santorin. Keystone

Le village d’Oia est considéré comme la destination d’excursion la plus prisée de l’île. Il se trouve directement au bord de la caldeira d’un volcan qui a explosé il y a 2’600 ans. Dans un article, le magazine grec consacré à la culture et aux voyages «Greece is» s’est ouvertement plaint de ces touristes qui déferlent chaque jour dans les ruelles du village et «sortent tous leur smartphone pour prendre exactement la même photo».

7. Les falaises d’Étretat

La côte normande n’est pas seulement une destination prisée des Français. Désormais, les falaises blanches d’Étretat comptent parmi les lieux de vacances appréciés dans toute l’Europe. Cette popularité n’est pas sans conséquences pour la nature.

Des falaises fermées en raison de la surfréquentation: selon le Réseau de rédactions Allemagne, qui cite des défenseurs de l’environnement, les falaises d’Étretat avaient déjà été fermées en 2021 en raison de la pression permanente exercée par les visiteurs.

Les falaises d’Étretat. Image: Shutterstock

Selon plusieurs témoignages, les poubelles installées le long des itinéraires de randonnée sont constamment pleines et les parois rocheuses ont déjà subi des dégradations. Les touristes emportent régulièrement des pierres de la plage comme souvenirs. Les mégots de cigarettes représentent également un problème important pour l’environnement. Enfin, l’exploitant de la station d’épuration locale d’Etretat s’est lui aussi plaint de la charge supplémentaire provoquée par le tourisme.

Il existe encore de belles destinations

Et pourtant, les destinations de rêve tranquilles existent encore en Europe. Mais pour ceux qui les recherchent, le confort ne devrait pas être la priorité absolue. Les lieux de voyage encore préservés se trouvent rarement dans les brochures luxueuses des voyagistes. Plutôt que Rome, on peut choisir le lac de Bolsena, situé plus au nord. Plutôt que Venise, on peut découvrir les paysages culturels bien plus préservés de la Vénétie. Et ceux qui souhaitent découvrir la Croatie peuvent partir à la recherche de truffes dans la vallée de la Mirna.

Il vaut toujours la peine de parcourir l’Europe en train ou en voiture, loin des grandes villes. Un point est essentiel: la destination encore méconnue doit être située le plus loin possible des ports d’escale des navires de croisière. (adapt. dal)