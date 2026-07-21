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Cinq semaines de vacances pour tous en Suisse? Donnez votre avis

Green beach chair and hat on white blank calendar background copy space. Annual leave travel period for relaxation concept. Period of paid time off (PTO) granted to employees by their employer.
Et vous, êtes-vous satisfait de votre nombre de semaines de vacances?Image: watson
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Une semaine de vacances en plus en Suisse? Donnez votre avis

Faut-il inscrire cinq semaines de vacances légales pour tous dans la loi? Face aux arguments de justice sociale et de surcoût économique, le débat est relancé. Découvrez les enjeux, et votez!
21.07.2026, 20:5821.07.2026, 20:58

La question d'une 5ᵉ semaine de vacances légales refait surface dans le débat politique. Bien que l'initiative pour six semaines ait été balayée en 2012 et que le Conseil fédéral ait écarté plusieurs motions depuis, certains élus s'accrochent fermement à cette réforme.

De quoi s'agit-il exactement?

Déposée le 19 juin dernier par Daniel Sormanni, élu genevois du Mouvement citoyens genevois (MCG), et largement soutenue par les élus du PS et des Verts, une motion au Conseil national demande de modifier le Code des obligations.

Le texte réclame de porter le minimum légal de vacances de quatre à cinq semaines pour tous les salariés, et à six semaines pour les jeunes jusqu'à 20 ans.

Motion: Pour une adaptation mesurée et économiquement soutenable du droit aux vacances : introduction d’un minimum de cinq semaines.
Motion: Pour une adaptation mesurée et économiquement soutenable du droit aux vacances : introduction d’un minimum de cinq semaines.

L'objectif affiché, comme le relaie le quotidien 24 Heures, est d'inscrire dans la loi une pratique déjà répandue, la moyenne nationale atteignant cinq semaines et un jour en 2025 selon l'OFS.

«Dans les faits, de nombreuses entreprises ainsi que plusieurs conventions collectives de travail prévoient déjà cinq semaines de vacances, voire davantage. Cette pratique est devenue courante dans de nombreux secteurs et constitue un élément important de l’attractivité des employeurs.»
Texte de la motion.

Toutefois, cette moyenne masque de fortes inégalités: si la banque ou l'enseignement dépassent ce seuil, des secteurs comme l'agriculture, le nettoyage, la coiffure ou la sécurité restent cantonnés au minimum légal.

Du côté des partisans, la gauche soutient la mesure au nom de la santé et de la justice sociale.

«Passer par la voie légale, c’est garantir une égalité de traitement entre les salariés»
Le conseiller national Jean Tschopp (PS/VD) à 24 Heures

Du côté des opposants et du patronat, l'Union patronale suisse s'oppose fermement au projet. Son porte-parole, Marco Taddei, rappelle dans 24 heures qu'«on ne peut pas imposer à des secteurs une loi qui représenterait un coût supplémentaire». Une semaine de vacances supplémentaire augmenterait en effet le coût du travail d'environ 2% par an et compliquerait la gestion des effectifs face à la pénurie de personnel.

Sondage: Et vous, quel est votre avis?

Faut-il modifier le Code des obligations pour porter le minimum légal de vacances à 5 semaines par an en Suisse?
Au total, 8 personnes ont participé à ce sondage.
Aujourd'hui, de combien de semaines de vacances disposez-vous et estimez-vous ce solde suffisant pour votre récupération?
Au total, 6 personnes ont participé à ce sondage.
Selon vous, une 6ᵉ semaine de vacances devrait-elle être accordée en priorité :
Au total, 6 personnes ont participé à ce sondage.
Sur le plan économique, quelle option privilégieriez-vous pour améliorer vos conditions de travail?
Au total, 6 personnes ont participé à ce sondage.

(jod)

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