Et vous, êtes-vous satisfait de votre nombre de semaines de vacances? Image: watson

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Une semaine de vacances en plus en Suisse? Donnez votre avis

Faut-il inscrire cinq semaines de vacances légales pour tous dans la loi? Face aux arguments de justice sociale et de surcoût économique, le débat est relancé. Découvrez les enjeux, et votez!

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La question d'une 5ᵉ semaine de vacances légales refait surface dans le débat politique. Bien que l'initiative pour six semaines ait été balayée en 2012 et que le Conseil fédéral ait écarté plusieurs motions depuis, certains élus s'accrochent fermement à cette réforme.

De quoi s'agit-il exactement?

Déposée le 19 juin dernier par Daniel Sormanni, élu genevois du Mouvement citoyens genevois (MCG), et largement soutenue par les élus du PS et des Verts, une motion au Conseil national demande de modifier le Code des obligations.

Le texte réclame de porter le minimum légal de vacances de quatre à cinq semaines pour tous les salariés, et à six semaines pour les jeunes jusqu'à 20 ans.

L'objectif affiché, comme le relaie le quotidien 24 Heures, est d'inscrire dans la loi une pratique déjà répandue, la moyenne nationale atteignant cinq semaines et un jour en 2025 selon l'OFS.

«Dans les faits, de nombreuses entreprises ainsi que plusieurs conventions collectives de travail prévoient déjà cinq semaines de vacances, voire davantage. Cette pratique est devenue courante dans de nombreux secteurs et constitue un élément important de l’attractivité des employeurs.» Texte de la motion.

Toutefois, cette moyenne masque de fortes inégalités: si la banque ou l'enseignement dépassent ce seuil, des secteurs comme l'agriculture, le nettoyage, la coiffure ou la sécurité restent cantonnés au minimum légal.

Du côté des partisans, la gauche soutient la mesure au nom de la santé et de la justice sociale.

«Passer par la voie légale, c’est garantir une égalité de traitement entre les salariés» Le conseiller national Jean Tschopp (PS/VD) à 24 Heures

Du côté des opposants et du patronat, l'Union patronale suisse s'oppose fermement au projet. Son porte-parole, Marco Taddei, rappelle dans 24 heures qu'«on ne peut pas imposer à des secteurs une loi qui représenterait un coût supplémentaire». Une semaine de vacances supplémentaire augmenterait en effet le coût du travail d'environ 2% par an et compliquerait la gestion des effectifs face à la pénurie de personnel.

Sondage: Et vous, quel est votre avis?

Faut-il modifier le Code des obligations pour porter le minimum légal de vacances à 5 semaines par an en Suisse? Oui, tout à fait. Plutôt oui. Plutôt non. Non, pas du tout. Sans opinion. Voter Au total, 8 personnes ont participé à ce sondage.

Aujourd'hui, de combien de semaines de vacances disposez-vous et estimez-vous ce solde suffisant pour votre récupération? 4 semaines (ou moins) – C'est insuffisant pour me reposer. 4 semaines – Cela me convient. 5 semaines ou plus – C'est l'équilibre idéal. 5 semaines ou plus – Je pourrais même en prendre davantage si possible. Voter Au total, 6 personnes ont participé à ce sondage.

Selon vous, une 6ᵉ semaine de vacances devrait-elle être accordée en priorité : A l'ensemble de tous les salariés, quel que soit leur âge ou leur secteur. Uniquement aux jeunes salariés / 20 ans révolus. Laissez aux conventions collectives (CCT) le soin d'en décider. Voter Au total, 6 personnes ont participé à ce sondage.

Sur le plan économique, quelle option privilégieriez-vous pour améliorer vos conditions de travail? Obtenir une semaine de vacances supplémentaire, même si cela peut freiner la hausse des salaires. Privilégier des augmentations de salaire plutôt que du temps libre en plus. Réduire le temps de travail hebdomadaire au lieu de rajouter des vacances. Voter Au total, 6 personnes ont participé à ce sondage.

(jod)