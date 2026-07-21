Une semaine de vacances en plus en Suisse? Donnez votre avis
La question d'une 5ᵉ semaine de vacances légales refait surface dans le débat politique. Bien que l'initiative pour six semaines ait été balayée en 2012 et que le Conseil fédéral ait écarté plusieurs motions depuis, certains élus s'accrochent fermement à cette réforme.
De quoi s'agit-il exactement?
Déposée le 19 juin dernier par Daniel Sormanni, élu genevois du Mouvement citoyens genevois (MCG), et largement soutenue par les élus du PS et des Verts, une motion au Conseil national demande de modifier le Code des obligations.
Le texte réclame de porter le minimum légal de vacances de quatre à cinq semaines pour tous les salariés, et à six semaines pour les jeunes jusqu'à 20 ans.
L'objectif affiché, comme le relaie le quotidien 24 Heures, est d'inscrire dans la loi une pratique déjà répandue, la moyenne nationale atteignant cinq semaines et un jour en 2025 selon l'OFS.
Toutefois, cette moyenne masque de fortes inégalités: si la banque ou l'enseignement dépassent ce seuil, des secteurs comme l'agriculture, le nettoyage, la coiffure ou la sécurité restent cantonnés au minimum légal.
Du côté des partisans, la gauche soutient la mesure au nom de la santé et de la justice sociale.
Du côté des opposants et du patronat, l'Union patronale suisse s'oppose fermement au projet. Son porte-parole, Marco Taddei, rappelle dans 24 heures qu'«on ne peut pas imposer à des secteurs une loi qui représenterait un coût supplémentaire». Une semaine de vacances supplémentaire augmenterait en effet le coût du travail d'environ 2% par an et compliquerait la gestion des effectifs face à la pénurie de personnel.
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(jod)