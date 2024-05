Nemo brise le trophée de l'Eurovison juste après l'avoir reçu

Nemo s'est même coupé la main et a dû être soigné (mais il va bien, on vous rassure). Une vidéo publiée sur Twitter montre le moment:

«Mario vs. Donkey Kong» est de retour et vous allez adorer

Ce film cucul est bien plus profond qu'on pourrait le croire

Anne Hathaway et Nicholas Galitzine jouent les amants impossibles dans la comédie romantique L'idée d'être avec toi disponible depuis le 2 mai sur Amazon Prime. Un film adapté d'un roman, lui-même inspiré par le chanteur britannique Harry Styles.

«Encore un film cucul?!», dira la majorité d'entre vous. Et avec raison, puisque c'est également ce que j'ai pensé en le regardant. Mais c'est quand je me suis installée pour la deuxième fois devant ma télévision (oui, je l'ai regardé deux fois) que je me suis dit que ce film, c'était plus qu'un scénario rempli de clichés et de personnages peu inspirants.