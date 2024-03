Nemo représentera la Suisse au Concours Eurovision. Image: KEYSTONE

Pourquoi la Suisse a de bonnes chances de gagner l'Eurovision

The Code, la chanson suisse pour le concours Eurovision, a le vent en poupe auprès des agences de paris et se trouve en quatrième position. Les signes avant-coureurs sont excellents et on peut s'attendre à un show spectaculaire sur scène à Malmö.

Stefan Künzli / ch media

Après sa sortie jeudi 29 février, The Code de Nemo trônait à la 10e place des bureaux des paris (Odds ESC 2024). Depuis, la chanson n'a cessé de monter dans les rangs, atteignant ce lundi soir la 4e place derrière la Croatie, l'Ukraine et l'Italie. Et ça ne s'arrête pas là. De toutes les chansons de la deuxième demi-finale, où la participation à la finale est également en jeu pour Nemo, c'est la chanson suisse qui est la mieux notée. Les réactions internationales sont très positives.

Cet optimisme est renforcé par la précision avec laquelle les bureaux de paris ont prédit le classement des chansons suisses ces dernières années. She Got Me de Luca Hänni a été placé en troisième position et a atteint la quatrième place. Tout l'univers de Gjon Tears a été placé en sixième position et a réussi à atteindre la troisième place. Marius Bear et Remo Forrer ont également été évalués de manière relativement précise par les bureaux de paris. Lors de la finale, tous deux ont pu se classer dans le dernier tiers.

Les flops suisses à l'Eurovision

Pourtant, la qualification pour la finale n'a longtemps pas été une évidence pour la Suisse. Depuis le flop de DJ BoBo en 2007, seules deux chansons suisses ont atteint la grande finale en douze concours. Ces années humiliantes ont presque causé le retrait de la Suisse de la compétition.

(Re)découvrez le clip et la chanson: Vidéo: youtube

La responsabilité de ces échecs a alors été attribuée à tort à des facteurs exogènes. Il existe bien sûr des sympathies et des antipathies spécifiques à chaque pays, ainsi que des votes motivés par des considérations politiques. Cela fait désormais partie du concours et contribue au charme de l'Eurovision. Mais au final, c'est quand même la qualité qui compte. Et comme nous avons pu l'observer, la plupart des chansons suisses de ces dernières années n'ont pas convaincu le public.

Mais cela appartient au passé. Les responsables du Concours Eurovision de la chanson ont désormais adapté la procédure de sélection. L'élément clé? Des camps d'écriture de chansons organisés chaque année par la Suisa Fondation. Lors de ces camps, des artistes invités par le producteur de musique Pele Loriano travaillent sur une série de chansons avec des compositeurs et des producteurs internationaux.

C'est justement dans les studios du lac de Greifen que The Code de Nemo a été créé, en collaboration avec des producteurs et des compositeurs norvégiens, hollandais et suisses.

La performance de Nemo sera-t-elle à la hauteur ?

Entre-temps, la Suisse s'est forgé une excellente réputation en matière d'Eurovision, et celle-ci se reflète dans les bureaux de paris ainsi que dans les votes des autres pays. Les paris ont un effet accélérateur, en positif comme en négatif, et sont donc d'une importance capitale.

Il s'agit maintenant de la performance au Concours de Malmö: «Est-ce que Nemo sera capable de chanter de manière convaincante ces parties vocales exigeantes en direct?» est l'une des questions les plus fréquemment posées par les observateurs internationaux. En effet, des coloratura et des alternances de voix de fausset et de voix ventrale rendent la chanson particulièrement exigeante. Pele Loriano ne se fait pas de soucis. Il déclare:

«Nemo est une personne incroyablement douée qui a déjà interprété la chanson en direct devant le jury. Il a tout ce qu'il faut»

Assurer le direct

Le chant solo est une chose, mais c'est aussi un chœur qui donne sa puissance à The Code. Un chœur qui serait extrêmement difficile à réaliser en direct, d'autant plus que seuls six interprètes au maximum sont autorisés sur la scène de l'Eurovision.

Mais depuis quelques années, le concours autorise les backing vocals joués en playback. Nous pouvons donc partir du principe que le chœur de The Code pourra pleinement déployer son effet spectaculaire sur scène.

Reste le show, dans lequel les contributions suisses ne se sont pas toujours montrées convaincantes, même ces dernières années. Mais les responsables sont manifestement conscients de l'importance de cette partie et lui accordent une attention particulière cette année.

Le clip de The Code montre une direction potentielle dans laquelle la performance pourrait aller. La transformation physique de Nemo a été assurée par la sœur cadette de l'artiste, Ella Mettler. La photographe de 22 ans a déjà travaillé avec des stars comme le chanteur Bill Kaulitz ou le mannequin Stefanie Giesinger. En tant que directrice artistique, elle est responsable des costumes et de l'esthétique.

Une pointure internationale comme chorégraphe

Mais ce n'est pas tout. C'est un chorégraphe de renommée internationale qui travaillera avec Nemo pour assurer le spectacle. Le Suédois Fredrik «Benke» Rydman est membre fondateur de la compagnie de street dance Bounce, mondialement connue, et a veillé aux shows les plus spectaculaires de l'Eurovision ces dernières années: en 2016, pour la chanson gagnante Heroes de Måns Zelmerlöw' et l'année dernière pour Cha Cha Cha de l'interprète finlandais Käärijä.

La Suisse est donc prête à passer à l'étape suivante du Concours Eurovision de la chanson et peut-être à réaliser un très grand coup. Pour Pele Loriano:

«La chanson de Nemo a tout ce qu'il faut pour ramener la victoire à la maison»

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci